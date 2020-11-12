https://ria.ru/20201112/remont-1584270688.html

СК завел дело о мошенничестве после ремонта в детском саду Архангельска

СК завел дело о мошенничестве после ремонта в детском саду Архангельска

Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело о мошенничестве после того, как были выявлены факты оплаты невыполненных работ и завышения цен при... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T13:07

2020-11-12T13:07

2020-11-12T13:07

следственный комитет россии (ск рф)

архангельская область

архангельск

происшествия

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МУРМАНСК, 12 ноя – РИА Новости. Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело о мошенничестве после того, как были выявлены факты оплаты невыполненных работ и завышения цен при выполнении ремонта детского сада в Соломбальском районе Архангельска, сообщили в региональном СУСК РФ.Следователи начали проверку выполнения муниципального контракта при ремонте в детском саду после появления в СМИ информации о том, что при расходовании бюджетных денег на строительство детского сада в Соломбальском округе Архангельска выявлены факты оплаты невыполненных работ, завышения цен на некоторое оборудование и канцелярские товары.Проверка установила, что в рамках реализации национального проекта "Демография", а также государственной программы "Развитие образования и науки Архангельской области" был заключен муниципальный контракт стоимостью более 150 миллионов рублей на строительство и ввод в эксплуатацию детского сада на 125 мест в Соломбальском округе города Архангельска.После выявления этих фактов следователи возбудили дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. "Дело принято к производству вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу", - добавили в ведомстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20201110/gazprom-1583871222.html

https://ria.ru/20201109/moshennichestvo-1583771719.html

архангельская область

архангельск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), архангельская область, архангельск, происшествия