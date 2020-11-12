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СК завел дело о мошенничестве после ремонта в детском саду Архангельска
СК завел дело о мошенничестве после ремонта в детском саду Архангельска
Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело о мошенничестве после того, как были выявлены факты оплаты невыполненных работ и завышения цен при... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T13:07
2020-11-12T13:07
следственный комитет россии (ск рф)
архангельская область
архангельск
происшествия
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МУРМАНСК, 12 ноя – РИА Новости. Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело о мошенничестве после того, как были выявлены факты оплаты невыполненных работ и завышения цен при выполнении ремонта детского сада в Соломбальском районе Архангельска, сообщили в региональном СУСК РФ.Следователи начали проверку выполнения муниципального контракта при ремонте в детском саду после появления в СМИ информации о том, что при расходовании бюджетных денег на строительство детского сада в Соломбальском округе Архангельска выявлены факты оплаты невыполненных работ, завышения цен на некоторое оборудование и канцелярские товары.Проверка установила, что в рамках реализации национального проекта "Демография", а также государственной программы "Развитие образования и науки Архангельской области" был заключен муниципальный контракт стоимостью более 150 миллионов рублей на строительство и ввод в эксплуатацию детского сада на 125 мест в Соломбальском округе города Архангельска.После выявления этих фактов следователи возбудили дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. "Дело принято к производству вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу", - добавили в ведомстве.
https://radiosputnik.ria.ru/20201110/gazprom-1583871222.html
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архангельская область
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следственный комитет россии (ск рф), архангельская область, архангельск, происшествия

СК завел дело о мошенничестве после ремонта в детском саду Архангельска

13:07 12.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МУРМАНСК, 12 ноя – РИА Новости. Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело о мошенничестве после того, как были выявлены факты оплаты невыполненных работ и завышения цен при выполнении ремонта детского сада в Соломбальском районе Архангельска, сообщили в региональном СУСК РФ.
Следователи начали проверку выполнения муниципального контракта при ремонте в детском саду после появления в СМИ информации о том, что при расходовании бюджетных денег на строительство детского сада в Соломбальском округе Архангельска выявлены факты оплаты невыполненных работ, завышения цен на некоторое оборудование и канцелярские товары.
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 09:57
"Несуществующий "Газпром". В Сети появился новый вид мошенничества
Проверка установила, что в рамках реализации национального проекта "Демография", а также государственной программы "Развитие образования и науки Архангельской области" был заключен муниципальный контракт стоимостью более 150 миллионов рублей на строительство и ввод в эксплуатацию детского сада на 125 мест в Соломбальском округе города Архангельска.
"При этом выявлены нарушения по исполнению объема и качества работ, в том числе по оснащению детского сада оборудованием, имеющим худшие характеристики и низкую стоимость, приемкой и оплатой оборудования, стоимость которого завышена в разы по сравнению со средней рыночной ценой, а также непоставки части оборудования на общую сумму не менее 2,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
9 ноября, 15:53
Медведев заявил о росте мошенничества в России
После выявления этих фактов следователи возбудили дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. "Дело принято к производству вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу", - добавили в ведомстве.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Архангельская областьАрхангельскПроисшествия
 
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