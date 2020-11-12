https://ria.ru/20201112/rekordsmen-1584392020.html
Шестилетний мальчик попал в Книгу рекордов Гиннесса из-за подарка отца
Шестилетний мальчик попал в Книгу рекордов Гиннесса из-за подарка отца
Шестилетний Архам Талсания попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый молодой программист, сообщил телеканал NDTV. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T23:43
2020-11-12T23:43
2020-11-12T23:43
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Шестилетний Архам Талсания попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый молодой программист, сообщил телеканал NDTV.Школьнику удалось освоить язык программирования Python. Отмечается, что он сдал сертификационный экзамен Microsoft в тестовом центре Pearson VUE."Мой отец научил меня этому. Я начал пользоваться планшетом, когда мне было два года. В три мне купили гаджеты на операционных системах iOS и Windows. Позже я узнал, что мой отец работает на Python", — рассказал он.Отец мальчика рассказал, что тот сперва увлекся играми, однако его интерес быстро переключился на их создание.
https://ria.ru/20201107/tekhnologii-1583409665.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
windows, microsoft corporation, apple ios, технологии