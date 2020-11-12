https://ria.ru/20201112/regiony-1584328268.html
Названы наиболее подверженные воздействию космической погоды регионы
Названы наиболее подверженные воздействию космической погоды регионы
Полярные районы находятся под самым сильным влиянием космической погоды, которая связана с солнечной активностью, сообщил журналистам в четверг руководитель... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T17:10
2020-11-12T17:10
2020-11-12T17:10
космос - риа наука
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Полярные районы находятся под самым сильным влиянием космической погоды, которая связана с солнечной активностью, сообщил журналистам в четверг руководитель Центра космической погоды для нужд аэронавигации при Институте прикладной геофизики (Росгидромет) Вячеслав Буров.Он пояснил, что амплитуда магнитных бурь в средних широтах и полярных широтах может отличаться в 100 раз. Поэтому сбои в работе приборов происходят именно в высоких широтах.
https://ria.ru/20201111/pogoda-1584027142.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)