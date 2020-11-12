Названы наиболее подверженные воздействию космической погоды регионы

"Воздействие идет на полярные области. Именно в этих регионах наблюдается наибольшее проникновение частиц. Магнитное поле воздействует (в большей степени - ред.) на людей, которые живут за полярным кругом. Те люди, которые живут на широтах выше Мурманска или еще где-то, они, конечно, испытывают воздействие на возмущение, изменение космической погоды гораздо более сильное, чем те люди, которые живут в средних широтах", - сказал Буров.