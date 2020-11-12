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Названы наиболее подверженные воздействию космической погоды регионы
Названы наиболее подверженные воздействию космической погоды регионы
Полярные районы находятся под самым сильным влиянием космической погоды, которая связана с солнечной активностью, сообщил журналистам в четверг руководитель... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T17:10
2020-11-12T17:10
космос - риа наука
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Полярные районы находятся под самым сильным влиянием космической погоды, которая связана с солнечной активностью, сообщил журналистам в четверг руководитель Центра космической погоды для нужд аэронавигации при Институте прикладной геофизики (Росгидромет) Вячеслав Буров.Он пояснил, что амплитуда магнитных бурь в средних широтах и полярных широтах может отличаться в 100 раз. Поэтому сбои в работе приборов происходят именно в высоких широтах.
https://ria.ru/20201111/pogoda-1584027142.html
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космос - риа наука, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

Названы наиболее подверженные воздействию космической погоды регионы

17:10 12.11.2020
 
© NASA/CXC; Optical: NASA/STScIСкопления галактик Abell 2744
Скопления галактик Abell 2744 - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© NASA/CXC; Optical: NASA/STScI
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Полярные районы находятся под самым сильным влиянием космической погоды, которая связана с солнечной активностью, сообщил журналистам в четверг руководитель Центра космической погоды для нужд аэронавигации при Институте прикладной геофизики (Росгидромет) Вячеслав Буров.
"Воздействие идет на полярные области. Именно в этих регионах наблюдается наибольшее проникновение частиц. Магнитное поле воздействует (в большей степени - ред.) на людей, которые живут за полярным кругом. Те люди, которые живут на широтах выше Мурманска или еще где-то, они, конечно, испытывают воздействие на возмущение, изменение космической погоды гораздо более сильное, чем те люди, которые живут в средних широтах", - сказал Буров.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
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Вильфанд отказался предсказывать погоду на Новый год в ноябре
Он пояснил, что амплитуда магнитных бурь в средних широтах и полярных широтах может отличаться в 100 раз. Поэтому сбои в работе приборов происходят именно в высоких широтах.
 
Космос - РИА НаукаФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)
 
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