Путин провел разговор с и. о. президента Киргизии Жапаровым
18:40 12.11.2020 (обновлено: 20:04 12.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Владимир Путин по телефону обсудил с и. о. президента Киргизии, премьер-министром Садыром Жапаровым состояние и перспективу двусторонних отношений, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Жапаров информировал о развитии ситуации в республике с учетом событий, произошедших после октябрьских парламентских выборов", — сказано в сообщении.
Собеседники подчеркнули намерение продолжить работу по укреплению союзничества и стратегического партнерства России и Киргизии.
"С российской стороны выражена надежда на стабилизацию обстановки в Киргизии и скорейшее урегулирование внутриполитических проблем".
Также Путин и Жапаров затронули ряд практических вопросов торгово-экономической и гуманитарной сфер, а также обсудили совместное противодействие коронавирусной инфекции.
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов. Сторонники оппозиции захватили здание парламента, где находится и президентская администрация. Премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку.
Ситуация стабилизировалась после добровольной отставки президента Сооронбая Жээнбекова 15 октября, полномочия главы государства перешли к Жапарову.