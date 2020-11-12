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Путин провел разговор с и. о. президента Киргизии Жапаровым
Путин провел разговор с и. о. президента Киргизии Жапаровым
Владимир Путин по телефону обсудил с и. о. президента Киргизии, премьер-министром Садыром Жапаровым состояние и перспективу двусторонних отношений, сообщили в... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T18:40
2020-11-12T20:04
россия
садыр жапаров
владимир путин
киргизия
в мире
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Владимир Путин по телефону обсудил с и. о. президента Киргизии, премьер-министром Садыром Жапаровым состояние и перспективу двусторонних отношений, сообщили в пресс-службе Кремля."Жапаров информировал о развитии ситуации в республике с учетом событий, произошедших после октябрьских парламентских выборов", — сказано в сообщении.Собеседники подчеркнули намерение продолжить работу по укреплению союзничества и стратегического партнерства России и Киргизии.Также Путин и Жапаров затронули ряд практических вопросов торгово-экономической и гуманитарной сфер, а также обсудили совместное противодействие коронавирусной инфекции.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов. Сторонники оппозиции захватили здание парламента, где находится и президентская администрация. Премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку.Ситуация стабилизировалась после добровольной отставки президента Сооронбая Жээнбекова 15 октября, полномочия главы государства перешли к Жапарову.
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россия, садыр жапаров, владимир путин, киргизия, в мире

Путин провел разговор с и. о. президента Киргизии Жапаровым

18:40 12.11.2020 (обновлено: 20:04 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Владимир Путин по телефону обсудил с и. о. президента Киргизии, премьер-министром Садыром Жапаровым состояние и перспективу двусторонних отношений, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Жапаров информировал о развитии ситуации в республике с учетом событий, произошедших после октябрьских парламентских выборов", — сказано в сообщении.
Собеседники подчеркнули намерение продолжить работу по укреплению союзничества и стратегического партнерства России и Киргизии.
"С российской стороны выражена надежда на стабилизацию обстановки в Киргизии и скорейшее урегулирование внутриполитических проблем".
Пресс-служба президента России
Также Путин и Жапаров затронули ряд практических вопросов торгово-экономической и гуманитарной сфер, а также обсудили совместное противодействие коронавирусной инфекции.
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов. Сторонники оппозиции захватили здание парламента, где находится и президентская администрация. Премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку.
Ситуация стабилизировалась после добровольной отставки президента Сооронбая Жээнбекова 15 октября, полномочия главы государства перешли к Жапарову.
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