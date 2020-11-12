https://ria.ru/20201112/razgovor-1584352395.html

Путин провел разговор с и. о. президента Киргизии Жапаровым

Путин провел разговор с и. о. президента Киргизии Жапаровым

Владимир Путин по телефону обсудил с и. о. президента Киргизии, премьер-министром Садыром Жапаровым состояние и перспективу двусторонних отношений, сообщили в... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T18:40

2020-11-12T18:40

2020-11-12T20:04

россия

садыр жапаров

владимир путин

киргизия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_0:0:3003:1689_1400x0_80_0_0_c69b24ef8a89a61d299cc0298517f5b6.jpg

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Владимир Путин по телефону обсудил с и. о. президента Киргизии, премьер-министром Садыром Жапаровым состояние и перспективу двусторонних отношений, сообщили в пресс-службе Кремля."Жапаров информировал о развитии ситуации в республике с учетом событий, произошедших после октябрьских парламентских выборов", — сказано в сообщении.Собеседники подчеркнули намерение продолжить работу по укреплению союзничества и стратегического партнерства России и Киргизии.Также Путин и Жапаров затронули ряд практических вопросов торгово-экономической и гуманитарной сфер, а также обсудили совместное противодействие коронавирусной инфекции.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов. Сторонники оппозиции захватили здание парламента, где находится и президентская администрация. Премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку.Ситуация стабилизировалась после добровольной отставки президента Сооронбая Жээнбекова 15 октября, полномочия главы государства перешли к Жапарову.

https://ria.ru/20201111/kirgiziya-1584035858.html

россия

киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, садыр жапаров, владимир путин, киргизия, в мире