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В Нидерландах отклонили запросы защиты по MH17 о дальнейшем расследовании
В Нидерландах отклонили запросы защиты по MH17 о дальнейшем расследовании
Прокуратура Нидерландов на слушаниях по делу о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году отклонила большинство запросов защиты. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T21:26
2020-11-12T22:30
mh17. расследование
вооруженные силы рф
бук (зенитный ракетный комплекс)
николай винниченко
дмитрий песков
владимир путин
москва
курск
нидерланды
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Прокуратура Нидерландов на слушаниях по делу о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году отклонила большинство запросов защиты.Ряд ходатайств касались судебно-медицинской экспертизы с места крушения: в частности, защита хотела допросить авторов докладов по фрагментам и веществам, обнаруженным на обломках самолета и внутри тел жертв, а также экспертов, проводивших анализ.Кроме того, защита потребовала допросить ряд свидетелей, которые могут обладать информацией о транспортировке и дислокации зенитно-ракетного комплекса "Бук", а также свидетелей, которые могли бы помочь в интерпретации перехваченных переговоров.Адвокаты сослались на необходимость узнать больше о надежности и ценности доказательств, представленных гособвинением.Отказ проводить дальнейшее расследование по этим запросам гособвинение объясняло либо отсутствием такой необходимости, либо необоснованностью.Свою позицию по остальным запросам защиты гособвинение озвучит в пятницу.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят граждане России Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.Пулатова на суде представляют два голландских и один российский адвокаты. Остальных подозреваемых судят заочно.Boeing малайзийской авиакомпании, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Погибли все 298 человек, находившихся на борту.Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагали вооружением, способным сбить самолет на такой высоте.Совместная следственная группа, которая под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России расследует обстоятельства крушения, утверждает, что Boeing сбили из "Бука", принадлежавшего российской 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска.Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие.
https://ria.ru/20201112/pokazaniya-1584353381.html
https://ria.ru/20201112/dostup-1584275181.html
https://ria.ru/20201104/svideteli-1583024556.html
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mh17. расследование, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), николай винниченко, дмитрий песков, владимир путин, москва, курск, нидерланды, в мире

В Нидерландах отклонили запросы защиты по MH17 о дальнейшем расследовании

21:26 12.11.2020 (обновлено: 22:30 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание комплекса правосудия Схипхол в нидерландском Бадхоеведорпе, где состоялось суд по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
Здание комплекса правосудия Схипхол в нидерландском Бадхоеведорпе, где состоялось суд по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Прокуратура Нидерландов на слушаниях по делу о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году отклонила большинство запросов защиты.
Ряд ходатайств касались судебно-медицинской экспертизы с места крушения: в частности, защита хотела допросить авторов докладов по фрагментам и веществам, обнаруженным на обломках самолета и внутри тел жертв, а также экспертов, проводивших анализ.
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Кроме того, защита потребовала допросить ряд свидетелей, которые могут обладать информацией о транспортировке и дислокации зенитно-ракетного комплекса "Бук", а также свидетелей, которые могли бы помочь в интерпретации перехваченных переговоров.
Адвокаты сослались на необходимость узнать больше о надежности и ценности доказательств, представленных гособвинением.
Отказ проводить дальнейшее расследование по этим запросам гособвинение объясняло либо отсутствием такой необходимости, либо необоснованностью.
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Свою позицию по остальным запросам защиты гособвинение озвучит в пятницу.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят граждане России Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
Пулатова на суде представляют два голландских и один российский адвокаты. Остальных подозреваемых судят заочно.
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Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагали вооружением, способным сбить самолет на такой высоте.
Совместная следственная группа, которая под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России расследует обстоятельства крушения, утверждает, что Boeing сбили из "Бука", принадлежавшего российской 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска.
Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие.
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