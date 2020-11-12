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МИД ждет от Баку скорейшего расследования крушения российского вертолета
МИД ждет от Баку скорейшего расследования крушения российского вертолета
Москва ожидает скорейшей реализации заверений президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении расследования и наказании виновных в крушении вертолета Ми-24, РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T19:48
2020-11-12T20:10
генпрокуратура азербайджана
полад бюльбюль
ильхам алиев
крушение российского вертолета в армении
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ми-24
азербайджан
армения
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Москва ожидает скорейшей реализации заверений президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении расследования и наказании виновных в крушении вертолета Ми-24, заявили в МИД РФ, комментируя слова посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглы."Ожидаем скорейшей реализации заверений президента Алиева о проведении расследования и наказании виновных. Исходим из того, что азербайджанская сторона более не позволит себе никаких двусмысленных заявлений в связи с трагическим инцидентом", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.Минобороны РФ 9 ноября сообщило, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсации. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье "халатное отношение к службе" в связи с крушением российского вертолета Ми-24 на армяно-азербайджанской границе.
https://radiosputnik.ria.ru/20201110/mi24-1583991692.html
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генпрокуратура азербайджана, полад бюльбюль, ильхам алиев, крушение российского вертолета в армении, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ми-24, азербайджан, армения, в мире

МИД ждет от Баку скорейшего расследования крушения российского вертолета

19:48 12.11.2020 (обновлено: 20:10 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоисковые работы на месте крушения российского вертолета Ми-24, сбитого в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий
Поисковые работы на месте крушения российского вертолета Ми-24, сбитого в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Москва ожидает скорейшей реализации заверений президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении расследования и наказании виновных в крушении вертолета Ми-24, заявили в МИД РФ, комментируя слова посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглы.
"Ожидаем скорейшей реализации заверений президента Алиева о проведении расследования и наказании виновных. Исходим из того, что азербайджанская сторона более не позволит себе никаких двусмысленных заявлений в связи с трагическим инцидентом", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
Минобороны РФ 9 ноября сообщило, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсации. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье "халатное отношение к службе" в связи с крушением российского вертолета Ми-24 на армяно-азербайджанской границе.
Обломки российского вертолета Ми-24, сбитого в воздушном пространстве над территорией Армении - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 18:49
Генпрокуроры России и Азербайджана связались по поводу крушения Ми-24
 
Генпрокуратура АзербайджанаПолад БюльбюльИльхам АлиевКрушение российского вертолета в АрменииРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ми-24АзербайджанАрменияВ мире
 
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