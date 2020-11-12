https://ria.ru/20201112/rassledovanie-1584367642.html

МИД ждет от Баку скорейшего расследования крушения российского вертолета

МИД ждет от Баку скорейшего расследования крушения российского вертолета

Москва ожидает скорейшей реализации заверений президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении расследования и наказании виновных в крушении вертолета Ми-24, РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T19:48

2020-11-12T19:48

2020-11-12T20:10

генпрокуратура азербайджана

полад бюльбюль

ильхам алиев

крушение российского вертолета в армении

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ми-24

азербайджан

армения

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Москва ожидает скорейшей реализации заверений президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении расследования и наказании виновных в крушении вертолета Ми-24, заявили в МИД РФ, комментируя слова посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглы."Ожидаем скорейшей реализации заверений президента Алиева о проведении расследования и наказании виновных. Исходим из того, что азербайджанская сторона более не позволит себе никаких двусмысленных заявлений в связи с трагическим инцидентом", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.Минобороны РФ 9 ноября сообщило, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсации. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье "халатное отношение к службе" в связи с крушением российского вертолета Ми-24 на армяно-азербайджанской границе.

https://radiosputnik.ria.ru/20201110/mi24-1583991692.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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