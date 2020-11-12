https://ria.ru/20201112/rasprodazhi-1584208061.html

Эксперт рассказал, ждать ли реальных скидок в сезон распродаж

Эксперт рассказал, ждать ли реальных скидок в сезон распродаж

Стартует сезон распродаж. Несмотря на падение доходов россиян на фоне пандемии коронавируса, скидки будут настолько привлекательными, что объемы продаж... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T04:13

2020-11-12T04:13

2020-11-12T04:13

коронавирус в россии

общество

россия

китай

экономика

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Стартует сезон распродаж. Несмотря на падение доходов россиян на фоне пандемии коронавируса, скидки будут настолько привлекательными, что объемы продаж вырастут, заявил радио Sputnik маркетолог, основатель компаний Training and Development Сергей Сикирин.Продажи в этот сезон распродаж однозначно возрастут, считает эксперт. За время пандемии люди уже привыкли покупать товары онлайн, прежние опасения исчезли. Поэтому в интернет-торговле продажи ожидаются колоссальными. Мало что изменится и для оффлайн-продавцов. По-прежнему есть большое количество людей, которые предпочитают прийти в магазин и выбрать товар на месте.Эксперт объяснил, как выяснить, что скидка не настоящая. Для этого нужно начать отслеживать стоимость товара за две-три недели до старта распродажи. Как правило, за две недели продавцы искусственно повышают цены, а потом искусственно их снижают. То есть вы купите товар по той же цене, которую могли заплатить три недели назад без проблем, давки, очередей или ожидания доставки.Есть еще одна уловка, которую используют продавцы. Это сам товар."Например, возьмем телевизор. Крупные сети заказывают в Китае у уникального, никому не известного производителя товар за копейки. Но плюс – большая диагональ телевизора. Больше этот товар никто, кроме них, не продает. Человек начинает мониторить, есть телевизор диагональю 100 дюймов. И интересная цена – 30 тысяч рублей. А в другой сети с такой диагональю будет стоить 50-60 тысяч со скидкой. Его не смущает, что нет аналогичных товаров на рынке, а привлекают низкая цена и большая диагональ. А через год такой телевизор выходит из строя", – пояснил радио Sputnik Сергей Сикирин. Эксперт рекомендует запомнить еще несколько правил, чтобы не попасться на завуалированный обман или откровенное мошенничество. Важно понимать, что невозможно купить флагманский телефон известного бренда, который только вышел, со скидкой. Но недобросовестные продавцы будут этим пользоваться."Если вы будете пользоваться услугами малоизвестных продавцов, ищите таких, у которых можно оплатить товар только после его получения, и которые дадут чеки, гарантию и другие необходимые документы. Не надо переводить деньги онлайн с карты на карту или переходить для оплаты по непонятным ссылкам. Можно также проверить юридический и фактический адрес. Покупателя должно насторожить, если указаны только улица и строение, без номера офиса", – предупредил Сергей Сикирин.

https://ria.ru/20201102/skidki-1582645628.html

https://ria.ru/20200623/1573343776.html

россия

китай

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, общество, россия, китай, экономика