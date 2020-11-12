https://ria.ru/20201112/raskol-1584272255.html
Лавров заявил о глубоком расколе в США
Лавров заявил о глубоком расколе в США
Москва не ожидает революционных перемен в политике США по отношению к России в случае прихода демократа Джо Байдена к власти, сказал глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T13:12
2020-11-12T13:12
2020-11-12T13:19
джо байден
москва
выборы президента сша — 2020
сергей лавров
сша
в мире
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Москва не ожидает революционных перемен в политике США по отношению к России в случае прихода демократа Джо Байдена к власти, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.“На российском направлении, откровенно говоря ... каких-либо революционных перемен на ожидается. Америка глубоко расколота, мы это видим по результатам голосования на президентских выборах”, - сказал Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой
https://ria.ru/20201112/vybory-1584229448.html
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, москва, сергей лавров, сша, в мире