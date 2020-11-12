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В Кремле рассказали о подготовке большой пресс-конференции Путина
В Кремле рассказали о подготовке большой пресс-конференции Путина
В Кремле готовятся к большой пресс-конференции Владимира Путина. РИА Новости, 12.11.2020
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россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Кремле готовятся к большой пресс-конференции Владимира Путина.Он также отметил, что формат мероприятия будет необычным "в силу понятных причин" (в сентябре анонсировали очный вариант)."Мы сейчас прорабатываем и готовим его таким образом, чтобы &lt;...&gt; не ограничить возможности общения журналистов региональных, федеральных и зарубежных с главой российского государства", — пояснил пресс-секретарь.На вопрос, сохраняется ли план включения в пресс-конференцию элементов "прямой линии", он ответил утвердительно.Большая пресс-конференция президента — ежегодное мероприятие, которое проводится с 2001-го. Как правило, сначала лидер страны озвучивает основные экономические и социальные показатели. После этого журналисты получают возможность задать вопросы.В прошлом году мероприятие состоялось 19 декабря и продлилось четыре часа восемнадцать минут, представители СМИ успели задать более 70 вопросов.
россия
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россия, владимир путин, общество

В Кремле рассказали о подготовке большой пресс-конференции Путина

12:03 12.11.2020 (обновлено: 12:49 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Кремле готовятся к большой пресс-конференции Владимира Путина.
"Мы своевременно сообщим вам о дате проведения, расскажем вам детально о формате", — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он также отметил, что формат мероприятия будет необычным "в силу понятных причин" (в сентябре анонсировали очный вариант).
"Мы сейчас прорабатываем и готовим его таким образом, чтобы <...> не ограничить возможности общения журналистов региональных, федеральных и зарубежных с главой российского государства", — пояснил пресс-секретарь.
На вопрос, сохраняется ли план включения в пресс-конференцию элементов "прямой линии", он ответил утвердительно.
Большая пресс-конференция президента — ежегодное мероприятие, которое проводится с 2001-го. Как правило, сначала лидер страны озвучивает основные экономические и социальные показатели. После этого журналисты получают возможность задать вопросы.
В прошлом году мероприятие состоялось 19 декабря и продлилось четыре часа восемнадцать минут, представители СМИ успели задать более 70 вопросов.
Большие пресс-конференции Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 19.12.2019
19 декабря 2019, 09:42Большая пресс-конференция Владимира Путина
Большие пресс-конференции Владимира Путина
 
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