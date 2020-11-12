https://ria.ru/20201112/putin-1584249871.html
В Кремле рассказали о подготовке большой пресс-конференции Путина
В Кремле рассказали о подготовке большой пресс-конференции Путина
В Кремле готовятся к большой пресс-конференции Владимира Путина. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T12:03
2020-11-12T12:03
2020-11-12T12:49
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Кремле готовятся к большой пресс-конференции Владимира Путина.Он также отметил, что формат мероприятия будет необычным "в силу понятных причин" (в сентябре анонсировали очный вариант)."Мы сейчас прорабатываем и готовим его таким образом, чтобы <...> не ограничить возможности общения журналистов региональных, федеральных и зарубежных с главой российского государства", — пояснил пресс-секретарь.На вопрос, сохраняется ли план включения в пресс-конференцию элементов "прямой линии", он ответил утвердительно.Большая пресс-конференция президента — ежегодное мероприятие, которое проводится с 2001-го. Как правило, сначала лидер страны озвучивает основные экономические и социальные показатели. После этого журналисты получают возможность задать вопросы.В прошлом году мероприятие состоялось 19 декабря и продлилось четыре часа восемнадцать минут, представители СМИ успели задать более 70 вопросов.
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости.
В Кремле готовятся к большой пресс-конференции Владимира Путина
.
"Мы своевременно сообщим вам о дате проведения, расскажем вам детально о формате", — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он также отметил, что формат мероприятия будет необычным "в силу понятных причин" (в сентябре анонсировали очный вариант).
"Мы сейчас прорабатываем и готовим его таким образом, чтобы <...> не ограничить возможности общения журналистов региональных, федеральных и зарубежных с главой российского государства", — пояснил пресс-секретарь.
На вопрос, сохраняется ли план включения в пресс-конференцию элементов "прямой линии", он ответил утвердительно.
Большая пресс-конференция президента — ежегодное мероприятие, которое проводится с 2001-го. Как правило, сначала лидер страны озвучивает основные экономические и социальные показатели. После этого журналисты получают возможность задать вопросы.
В прошлом году мероприятие состоялось 19 декабря и продлилось четыре часа восемнадцать минут, представители СМИ успели задать более 70 вопросов.