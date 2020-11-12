https://ria.ru/20201112/put-1584336413.html

Комаровский развенчал популярный миф о коронавирусе

Комаровский развенчал популярный миф о коронавирусе

Врач Евгений Комаровский заявил, что коронавирус распространяется в первую очередь респираторным путем. Об этом он сообщил в видео на YouTube-канале. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T17:40

2020-11-12T17:40

2020-11-12T20:35

распространение нового коронавируса

евгений комаровский

россия

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569596110_0:63:1197:736_1400x0_80_0_0_1aeef441689cee97b9562576d76aac86.jpg

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Врач Евгений Комаровский заявил, что коронавирус распространяется в первую очередь респираторным путем. Об этом он сообщил в видео на YouTube-канале.По его словам, ранее ученые предполагали, что коронавирус передается через касания руками и может долго жить на поверхностях предметов. Однако этот путь не является главным."Да, фрагменты вируса могут быть обнаружены где угодно в течение длительного времени. Вот только шансов, что они могут вызвать болезнь совсем немного. И основным путем распространения вируса остается путь респираторный, воздушно-капельный", — отметил врач.По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано более 51,5 миллиона случаев коронавируса. Жертвами пандемии стали почти 1,276 миллиона человек.В России за время пандемии выявили более 1,858 миллиона случаев коронавируса, свыше 32 тысяч человек скончались, более 1,388 миллиона человек выздоровело.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584289298.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений комаровский, россия, здоровье - общество, общество