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Протесты в Ереване. Прямая трансляция

Протесты в Ереване. Прямая трансляция

Жители Еревана протестуют против подписания соглашения по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T16:31

2020-11-12T16:31

2020-11-12T16:31

никол пашинян

армения

в мире

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Жители Еревана протестуют против подписания соглашения по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом России Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе разместят российских миротворцев. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен, и можно переходить к политическим вопросам.

армения

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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