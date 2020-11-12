https://ria.ru/20201112/protesty-1584272141.html

Лавров объяснил снижение активности протестов в Белоруссии

Лавров объяснил снижение активности протестов в Белоруссии

Снижение активности протестов в Белоруссии показывает, что люди понимают - нужно переходить к конструктивному диалогу, сообщил в ходе онлайн пресс-конференции... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T13:12

2020-11-12T13:12

2020-11-12T13:36

светлана тихановская

александр лукашенко

протесты в белоруссии

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Снижение активности протестов в Белоруссии показывает, что люди понимают - нужно переходить к конструктивному диалогу, сообщил в ходе онлайн пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.".. вот это снижение массовой активности очевидно отражает понимание теми людьми, которые искренне выходили на улицы, хотели быть услышанными ... что все-таки ситуацию нужно успокаивать и нужно переходить к конструктивному диалогу ...", - сказал он, напомнив о конституционной реформе, предложенной ранее.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Ранее президент Белоруссии заявлял, что проект обновленной конституции страны будет вынесен на общественное обсуждение перед проведением референдума. Как отмечал глава государства, готовится уже третий вариант проекта конституции, поскольку два предыдущих его не устроили. Лукашенко заявлял, что разработка новой белорусской конституции должна сопровождаться выработкой единого видения, какой страна должна стать в перспективе.

https://ria.ru/20201112/belorussiya-1584274780.html

https://ria.ru/20201111/tikhanovskaya-1584148941.html

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), белоруссия, в мире