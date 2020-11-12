https://ria.ru/20201112/protestuyuschie-1584343292.html

В центре Еревана задержали более 60 протестующих

В центре Еревана задержали более 60 протестующих

На митинге у оперного театра в центре Еревана, где протестующие требовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, задержали более 60 человек,... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T18:07

2020-11-12T18:07

2020-11-12T20:00

беспорядки в ереване

никол пашинян

ереван

процветающая армения

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 12 ноя — РИА Новости. На митинге у оперного театра в центре Еревана, где протестующие требовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, задержали более 60 человек, сообщили в пресс-службе полиции. Как уточнил корреспондент РИА Новости, акция уже закончилась, все участники и тяжело экипированные подразделения МВД разошлись.На площади остаются только подразделения патрульной службы МВД и до десятка журналистов. Накануне оппозиция устроила акцию протеста у стен правительства и парламента республики. Протестующие выдвинули ультиматум Пашиняну, который подписал мирное соглашение по Карабаху с Азербайджаном. Они потребовали его добровольной отставки до полуночи. В противном случае, заявлял представители Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян, организаторы митингов сами "попытаются решить вопрос ухода Пашиняна" до вечера следующего дня.Лидер оппозиционной фракции "Светлая Армения" Эдмон Маркуян также сообщал, что удалось собрать необходимое количество подписей для созыва внеочередного заседания парламента. Однако оно не состоялось из-за отсутствия кворума: глава постоянной парламентской комиссии по защите прав человека и общественным вопросам Наира Зограбян объяснила, что на заседание не пришли члены правящей фракции "Мой шаг".Специальная следственная служба республики возбудила уголовное дело о незаконном собрании в условиях военного положения. Задержаны десять оппозиционных лидеров, в том числе глава партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, бывшие вице-спикеры парламента Ара Саакян и Эдуард Шармазанов, экс-директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян. Соглашение по КарабахуВ конце этого сентября обстановка в Нагорно-Карабахской республике накалилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который начался в конце 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ. Согласно нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.Кроме того, в зоне нагорнокарабахского конфликта разместятся российские миротворцы. По данным Минобороны, контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Пашинян, в свою очередь, заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.

https://ria.ru/20201112/pashinyan-1584235077.html

https://ria.ru/20201112/erevan-1584191211.html

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583881213.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в ереване, никол пашинян, ереван, процветающая армения, армения, в мире