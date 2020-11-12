https://ria.ru/20201112/protest-1584300437.html

В Минске пресекли акцию протеста людей с ограниченными возможностями

В Минске пресекли акцию протеста людей с ограниченными возможностями

Белорусские силовики не дали людям с ограниченными физическими возможностями провести в четверг протестную акцию в виде шествия по проспекту Независимости в... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T15:20

2020-11-12T15:20

2020-11-12T15:33

протесты в белоруссии

светлана тихановская

весна

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 12 ноя - РИА Новости. Белорусские силовики не дали людям с ограниченными физическими возможностями провести в четверг протестную акцию в виде шествия по проспекту Независимости в Минске, передает корреспондент РИА Новости.Начало несанкционированной акции протеста было намечено около 14.00 (совпадает с мск) возле Красного костела, расположенного на площади Независимости в центре Минска. Однако участники акции начали собираться на площади позже. Группа из нескольких десятков человек около 14.30 попыталась выйти на проспект, однако пешеходную часть проспекта перекрыли правоохранители.Участники несанкционированного массового мероприятия вернулись к Красному костелу и прошли по площади Независимости с оппозиционной символикой в руках. Милиционер в мегафон неоднократно призывал присутствующих разойтись, отмечал, что массовое мероприятие незаконно, но они не реагировали.Затем группа протестующих зашла в Красный костел.Милицейские микроавтобусы продолжают дежурить возле площади Независимости, в частности, рядом с гостиницей "Минск".Ранее, неделю назад, в Минске проходила аналогичное мероприятие людей с ограниченными физическими возможностями, тогда его маршрут был коротким - шествие завершилось на Октябрьской площади возле Дворца республики. Правоохранители задержали несколько человек.Акции протеста оппозиции проходят в Минске и других городах Белоруссии в различных форматах – это несанкционированные массовые мероприятия пенсионеров, инвалидов, студентов, медиков, женщин, а также воскресные акции "для всех желающих". Как правило, они сопровождаются задержаниями протестующих, наиболее массовые задержания фиксируются в выходные дни. Так, по данным не зарегистрированного властями Белоруссии правозащитного центра "Весна", только в минувшее воскресенье на несанкционированных мероприятиях по всей стране были задержаны более тысячи человек.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

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https://ria.ru/20201110/belorussiya-1583913022.html

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, весна, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире