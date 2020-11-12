https://ria.ru/20201112/propavshiy-1584212406.html

Пропавший на Таймыре девятилетний мальчик вернулся домой

Пропавший на Таймыре девятилетний мальчик вернулся домой

Девятилетний мальчик, пропавший в Дудинке в среду вечером, сам вернулся домой, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T07:39

2020-11-12T07:39

2020-11-12T07:39

дудинка

таймыр

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 12 ноя - РИА Новости. Девятилетний мальчик, пропавший в Дудинке в среду вечером, сам вернулся домой, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.Ранее МВД сообщило, что с заявлением о пропаже обратилась мать пропавшего школьника. Его искали более 50 сотрудников полиции, службы такси Дудинки, скорой медицинской помощи и общественность.По ее данным, его жизни и здоровью ничего не угрожает. С мальчиком и его родственниками работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Полицейские устанавливают обстоятельства и причины ухода ребенка.

https://ria.ru/20180525/1521282485.html

дудинка

таймыр

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дудинка, таймыр, происшествия