https://ria.ru/20201112/propavshiy-1584212406.html
Пропавший на Таймыре девятилетний мальчик вернулся домой
Пропавший на Таймыре девятилетний мальчик вернулся домой
Девятилетний мальчик, пропавший в Дудинке в среду вечером, сам вернулся домой, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T07:39
2020-11-12T07:39
2020-11-12T07:39
дудинка
таймыр
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 12 ноя - РИА Новости. Девятилетний мальчик, пропавший в Дудинке в среду вечером, сам вернулся домой, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.Ранее МВД сообщило, что с заявлением о пропаже обратилась мать пропавшего школьника. Его искали более 50 сотрудников полиции, службы такси Дудинки, скорой медицинской помощи и общественность.По ее данным, его жизни и здоровью ничего не угрожает. С мальчиком и его родственниками работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Полицейские устанавливают обстоятельства и причины ухода ребенка.
https://ria.ru/20180525/1521282485.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дудинка, таймыр, происшествия