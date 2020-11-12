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Пропавший на Таймыре девятилетний мальчик вернулся домой
Пропавший на Таймыре девятилетний мальчик вернулся домой
Девятилетний мальчик, пропавший в Дудинке в среду вечером, сам вернулся домой, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T07:39
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дудинка
таймыр
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 12 ноя - РИА Новости. Девятилетний мальчик, пропавший в Дудинке в среду вечером, сам вернулся домой, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.Ранее МВД сообщило, что с заявлением о пропаже обратилась мать пропавшего школьника. Его искали более 50 сотрудников полиции, службы такси Дудинки, скорой медицинской помощи и общественность.По ее данным, его жизни и здоровью ничего не угрожает. С мальчиком и его родственниками работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Полицейские устанавливают обстоятельства и причины ухода ребенка.
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дудинка, таймыр, происшествия

Пропавший на Таймыре девятилетний мальчик вернулся домой

07:39 12.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 12 ноя - РИА Новости. Девятилетний мальчик, пропавший в Дудинке в среду вечером, сам вернулся домой, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.
Ранее МВД сообщило, что с заявлением о пропаже обратилась мать пропавшего школьника. Его искали более 50 сотрудников полиции, службы такси Дудинки, скорой медицинской помощи и общественность.
"Мальчик пришел домой сам. С ним все в порядке. Где был, не говорит", - сказала собеседница агентства.
По ее данным, его жизни и здоровью ничего не угрожает. С мальчиком и его родственниками работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Полицейские устанавливают обстоятельства и причины ухода ребенка.
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ДудинкаТаймырПроисшествия
 
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