https://ria.ru/20201112/privivki-1584329042.html

Медведев призвал включить вакцины от COVID-19 в календарь прививок

Медведев призвал включить вакцины от COVID-19 в календарь прививок

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что вакцины от коронавируса важно включить в национальный календарь прививок. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T17:12

2020-11-12T17:12

2020-11-12T17:31

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коронавирус в россии

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россия

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здоровье - общество

дмитрий медведев

общество

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что вакцины от коронавируса важно включить в национальный календарь прививок."Естественно, исключительно важно включить такие вакцины в национальный календарь прививок. Предоставить Минздраву дотацию соответствующую. Надеюсь, коллеги из правительства сами разберутся, понимая важность этой задачи", - сказал Медведев на совещании по вопросу "О мерах по развитию производства и внедрения вакцин против новой коронавирусной инфекции".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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