https://ria.ru/20201112/privivki-1584329042.html
Медведев призвал включить вакцины от COVID-19 в календарь прививок
Медведев призвал включить вакцины от COVID-19 в календарь прививок
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что вакцины от коронавируса важно включить в национальный календарь прививок. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T17:12
2020-11-12T17:12
2020-11-12T17:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что вакцины от коронавируса важно включить в национальный календарь прививок."Естественно, исключительно важно включить такие вакцины в национальный календарь прививок. Предоставить Минздраву дотацию соответствующую. Надеюсь, коллеги из правительства сами разберутся, понимая важность этой задачи", - сказал Медведев на совещании по вопросу "О мерах по развитию производства и внедрения вакцин против новой коронавирусной инфекции".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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