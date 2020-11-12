https://ria.ru/20201112/prigovor-1584288734.html

Суд вынес приговор крымчанину, чью дочь изнасиловали, пока он спал пьяный

Суд вынес приговор крымчанину, чью дочь изнасиловали, пока он спал пьяный

Житель Крыма, который пьяный уснул на рыбалке, пока насиловали и убивали его дочь, приговорен к полугоду исправительных работ, сообщается на сайте регионального РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T14:23

2020-11-12T14:23

2020-11-12T22:20

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Житель Крыма, который пьяный уснул на рыбалке, пока насиловали и убивали его дочь, приговорен к полугоду исправительных работ, сообщается на сайте регионального главка СК России.Днем 31 мая девочка вместе с отцом и его приятелями отправилась на рыбалку. Взрослые занялись распитием алкоголя и, как изначально сообщалось, оставили ребенка без присмотра. Девочка пропала, ее тело на следующий день нашли водолазы.По данным следствия, мужчина напился и уснул на берегу канала, оставив дочь с ранее судимым другом. Тот надругался над девочкой и убил ее.Подчеркивается, что расследование в отношении обвиняемого в убийстве продолжается.Ранее сообщалось, что у 39-летнего обвиняемого в убийстве уже множество судимостей, в том числе за попытку изнасилования. Последний раз он освободился из колонии в мае прошлого года. Источник РИА Новости в правоохранительных органах отмечал, что мужчина был не только приятелем отца девочки, но и ее крестным. Расследование контролирует центральный аппарат СК России.

https://radiosputnik.ria.ru/20201022/iznasilovanie-1580977159.html

https://ria.ru/20200914/antalya-1577212104.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), происшествия