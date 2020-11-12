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Суд вынес приговор крымчанину, чью дочь изнасиловали, пока он спал пьяный
Суд вынес приговор крымчанину, чью дочь изнасиловали, пока он спал пьяный
Житель Крыма, который пьяный уснул на рыбалке, пока насиловали и убивали его дочь, приговорен к полугоду исправительных работ, сообщается на сайте регионального РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T14:23
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следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Житель Крыма, который пьяный уснул на рыбалке, пока насиловали и убивали его дочь, приговорен к полугоду исправительных работ, сообщается на сайте регионального главка СК России.Днем 31 мая девочка вместе с отцом и его приятелями отправилась на рыбалку. Взрослые занялись распитием алкоголя и, как изначально сообщалось, оставили ребенка без присмотра. Девочка пропала, ее тело на следующий день нашли водолазы.По данным следствия, мужчина напился и уснул на берегу канала, оставив дочь с ранее судимым другом. Тот надругался над девочкой и убил ее.Подчеркивается, что расследование в отношении обвиняемого в убийстве продолжается.Ранее сообщалось, что у 39-летнего обвиняемого в убийстве уже множество судимостей, в том числе за попытку изнасилования. Последний раз он освободился из колонии в мае прошлого года. Источник РИА Новости в правоохранительных органах отмечал, что мужчина был не только приятелем отца девочки, но и ее крестным. Расследование контролирует центральный аппарат СК России.
https://radiosputnik.ria.ru/20201022/iznasilovanie-1580977159.html
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Суд вынес приговор крымчанину, чью дочь изнасиловали, пока он спал пьяный

14:23 12.11.2020 (обновлено: 22:20 12.11.2020)
 
© Фото : ГCУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюВ Республике Крым осужден житель Ленинского района, обвиняемый в оставлении в опасности дочери, в результате чего ребенок погиб
В Республике Крым осужден житель Ленинского района, обвиняемый в оставлении в опасности дочери, в результате чего ребенок погиб - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Фото : ГCУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Житель Крыма, который пьяный уснул на рыбалке, пока насиловали и убивали его дочь, приговорен к полугоду исправительных работ, сообщается на сайте регионального главка СК России.
Днем 31 мая девочка вместе с отцом и его приятелями отправилась на рыбалку. Взрослые занялись распитием алкоголя и, как изначально сообщалось, оставили ребенка без присмотра. Девочка пропала, ее тело на следующий день нашли водолазы.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении жителя поселка Ленино. Он признан виновным в оставлении ребенка в опасности (статья 125 УК России)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина напился и уснул на берегу канала, оставив дочь с ранее судимым другом. Тот надругался над девочкой и убил ее.
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"Отец девочки вину в совершенном преступлении признал полностью. <...> Мужчина признан виновным в инкриминируемом ему преступлении и приговорен к шести месяцам исправительных работ и удержанию из заработной платы десяти процентов в доход государства. Приговор суда в законную силу не вступил", — добавляется в сообщении.

Подчеркивается, что расследование в отношении обвиняемого в убийстве продолжается.
Ранее сообщалось, что у 39-летнего обвиняемого в убийстве уже множество судимостей, в том числе за попытку изнасилования. Последний раз он освободился из колонии в мае прошлого года. Источник РИА Новости в правоохранительных органах отмечал, что мужчина был не только приятелем отца девочки, но и ее крестным. Расследование контролирует центральный аппарат СК России.
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