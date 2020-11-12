https://ria.ru/20201112/prigovor-1584251934.html

Житель Томской области получил срок за гибель выпавшего из лодки ребенка

Житель Томской области получил срок за гибель выпавшего из лодки ребенка

Суд в Томской области приговорил местного жителя к двум годам колонии за гибель ребенка, упавшего за борт моторной лодки, которой он управлял в пьяном виде,... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T12:08

2020-11-12T12:08

2020-11-12T14:10

следственный комитет россии (ск рф)

томская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 12 ноя – РИА Новости. Суд в Томской области приговорил местного жителя к двум годам колонии за гибель ребенка, упавшего за борт моторной лодки, которой он управлял в пьяном виде, сообщает в четверг Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.По данным СК, 22 мая 2020 года осужденный с сожительницей и ее тремя несовершеннолетними детьми на арендуемой моторной лодке прибыли на турбазу, расположенную на берегу реки Уень Томской области, где стали распивать спиртные напитки. Утром следующего дня они решили вернуться домой."В пути следования по реке Уень на маломерном судне осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, что привело к резкому изменению направления движения маломерного судна. В результате чего малолетний ребенок упал за борт судна и попал под винт работающего лодочного двигателя, которым ему были причинены телесные повреждения. От полученных травм малолетний ребенок скончался в медицинском учреждении", - сообщили в управлении.Следователи установили, что судно не было оснащено какими-либо спасательными средствами, а осужденный, кроме того, не имел удостоверения на право на управления маломерным судном.

https://radiosputnik.ria.ru/20201026/gibel-1581620147.html

томская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), томская область, происшествия