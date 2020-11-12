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Житель Томской области получил срок за гибель выпавшего из лодки ребенка
Житель Томской области получил срок за гибель выпавшего из лодки ребенка
Суд в Томской области приговорил местного жителя к двум годам колонии за гибель ребенка, упавшего за борт моторной лодки, которой он управлял в пьяном виде,... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T12:08
2020-11-12T14:10
следственный комитет россии (ск рф)
томская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 12 ноя – РИА Новости. Суд в Томской области приговорил местного жителя к двум годам колонии за гибель ребенка, упавшего за борт моторной лодки, которой он управлял в пьяном виде, сообщает в четверг Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.По данным СК, 22 мая 2020 года осужденный с сожительницей и ее тремя несовершеннолетними детьми на арендуемой моторной лодке прибыли на турбазу, расположенную на берегу реки Уень Томской области, где стали распивать спиртные напитки. Утром следующего дня они решили вернуться домой."В пути следования по реке Уень на маломерном судне осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, что привело к резкому изменению направления движения маломерного судна. В результате чего малолетний ребенок упал за борт судна и попал под винт работающего лодочного двигателя, которым ему были причинены телесные повреждения. От полученных травм малолетний ребенок скончался в медицинском учреждении", - сообщили в управлении.Следователи установили, что судно не было оснащено какими-либо спасательными средствами, а осужденный, кроме того, не имел удостоверения на право на управления маломерным судном.
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томская область
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следственный комитет россии (ск рф), томская область, происшествия

Житель Томской области получил срок за гибель выпавшего из лодки ребенка

12:08 12.11.2020 (обновлено: 14:10 12.11.2020)
 
© Фото : Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФЛодка на берегу реки Уень в Томской области, где ребенок выпал за борт
Лодка на берегу реки Уень в Томской области, где ребенок выпал за борт - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Фото : Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ
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НОВОСИБИРСК, 12 ноя – РИА Новости. Суд в Томской области приговорил местного жителя к двум годам колонии за гибель ребенка, упавшего за борт моторной лодки, которой он управлял в пьяном виде, сообщает в четверг Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.
"Он признан виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшие по неосторожности смерть человека (часть 2.1 статьи 263 УК РФ) … Приговором Кожевниковского районного суда Томской области ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.
© Фото : Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФЛодка на берегу реки Уень в Томской области, где ребенок выпал за борт
Лодка на берегу реки Уень в Томской области, где ребенок выпал за борт - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Фото : Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ
Лодка на берегу реки Уень в Томской области, где ребенок выпал за борт
По данным СК, 22 мая 2020 года осужденный с сожительницей и ее тремя несовершеннолетними детьми на арендуемой моторной лодке прибыли на турбазу, расположенную на берегу реки Уень Томской области, где стали распивать спиртные напитки. Утром следующего дня они решили вернуться домой.
"В пути следования по реке Уень на маломерном судне осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, что привело к резкому изменению направления движения маломерного судна. В результате чего малолетний ребенок упал за борт судна и попал под винт работающего лодочного двигателя, которым ему были причинены телесные повреждения. От полученных травм малолетний ребенок скончался в медицинском учреждении", - сообщили в управлении.
Следователи установили, что судно не было оснащено какими-либо спасательными средствами, а осужденный, кроме того, не имел удостоверения на право на управления маломерным судном.
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