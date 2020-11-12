VR-проект РИА Новости стал победителем премии "Культура онлайн"
10:10 12.11.2020 (обновлено: 10:12 12.11.2020)
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. VR-проект РИА Новости "Музей исчезнувших картин" занял 1 место во Всероссийской премии "Культура онлайн" в номинации "Интеграция IT и культуры".
Всероссийская премия "Культура онлайн" учреждена дирекцией Санкт-Петербургского международного культурного форума. Цель премии - поощрение культурных учреждений, активно внедряющих онлайн-технологии в свою работу, а также значимых проектов в сфере культуры, осуществленных с помощью новейших информационных средств. В этом году премия вручается впервые.
Премия предполагает награждение лучших проектов в сфере культуры за 2019-2020 гг., которые реализовали или реализуют свою деятельность в онлайн-формате или с применением IT-технологий, в рамках пяти номинаций: "Онлайн-прорыв года", "Лучшая онлайн-платформа", "Лучшая SMM-кампания", "Лучший онлайн-проект", "Интеграция IT и культуры". Специалисты из числа деятелей культуры, ведущие представители СМИ, эксперты по стратегическим коммуникациям оценили 235 работ из 43 регионов Российской Федерации.
"Музей исчезнувших картин" — уникальный проект в виртуальной реальности, где можно увидеть 17 прежде утраченных, но восстановленных в VR образцов русского искусства. Надев очки виртуальной реальности, вы увидите древние иконы и картины кисти Василия Верещагина, Константина Коровина, Архипа Куинджи, Аполлинария Васнецова, Исаака Левитана, Ильи Репина и других великих художников. Это не просто VR-репродукции, а мультимедийные истории, рассказывающие о судьбе шедевров. Интерактивные элементы раскрывают замысел художника, "озвучивают" сюжет и "восстанавливают" произведения.
В основе проекта лежит журналистское расследование и большая работа с архивами. Использовались международные и российские реестры утраченных культурных ценностей, каталоги Росохранкультуры, базы МВД и Интерпола. О большинстве утраченных полотен известных художников не осталось ничего, кроме редких упоминаний в музейных каталогах. Проект решает две задачи: рассказывает пользователям о пропавших полотнах, показывает то, что больше нельзя увидеть в реальности. Говорит о хрупкости и беззащитности лучших произведений нашей цивилизации. И с другой стороны, старается продемонстрировать музеям, что в озвучивании проблемы нет ничего страшного. Что говорить об утраченном – надо. Чтобы вместе находить способы недопущения новых утрат.
Итоговый проект был размещен на бесплатной основе в App Store и Google Play, для смартфонов с iOS и Android соответственно.
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