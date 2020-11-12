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Зеленский рассказал об "общих победах" США и Украины
Зеленский рассказал об "общих победах" США и Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил США с Днем ветеранов и рассказал об "общих победах" двух стран. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T07:15
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владимир зеленский
сша
украина
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил США с Днем ветеранов и рассказал об "общих победах" двух стран."Сегодня День памяти и уважения воинов нашего стратегического партнера и союзника — Соединенных Штатов Америки. Украинские американцы с честью и достоинством служили в рядах Вооруженных сил США", — написал он в Facebook.В пример украинский президент привел морского пехотинца Майкла Странка, который во время Второй мировой войны участвовал в боях за Иводзиму, и еще несколько американцев украинского происхождения, удостоенных Медали Почета — высшей военной награды США.По словам Зеленского, эти "легендарные украино-американские воины служат живым свидетельством американских ценностей". Он также вспомнил и о примере "тихого, самоотверженного служения" — о Романе Купчинском, главе украинской редакции радио "Свобода" в 1991—2002 годах."Сегодня, в День ветеранов в Америке, украино-американские ветераны трепетно хранят украинскую культуру и боевой дух казачества. Спасибо вам за вашу постоянную поддержку Украины в эти трудные времена. Слава Украине! Боже, благослови Америку!" — заключил украинский президент.День ветеранов — национальный праздник США, его ежегодно отмечают 11 ноября.
https://ria.ru/20201107/zelenskiy-1583561351.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201109/bayden-1583796855.html
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владимир зеленский, сша, украина, в мире

Зеленский рассказал об "общих победах" США и Украины

07:15 12.11.2020 (обновлено: 08:30 12.11.2020)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил США с Днем ветеранов и рассказал об "общих победах" двух стран.
"Сегодня День памяти и уважения воинов нашего стратегического партнера и союзника — Соединенных Штатов Америки. Украинские американцы с честью и достоинством служили в рядах Вооруженных сил США", — написал он в Facebook.
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии открытия военных совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
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Зеленский заявил, что дружба с США становится "только крепче"
В пример украинский президент привел морского пехотинца Майкла Странка, который во время Второй мировой войны участвовал в боях за Иводзиму, и еще несколько американцев украинского происхождения, удостоенных Медали Почета — высшей военной награды США.
По словам Зеленского, эти "легендарные украино-американские воины служат живым свидетельством американских ценностей". Он также вспомнил и о примере "тихого, самоотверженного служения" — о Романе Купчинском, главе украинской редакции радио "Свобода" в 1991—2002 годах.
"Сегодня, в День ветеранов в Америке, украино-американские ветераны трепетно хранят украинскую культуру и боевой дух казачества. Спасибо вам за вашу постоянную поддержку Украины в эти трудные времена. Слава Украине! Боже, благослови Америку!" — заключил украинский президент.
День ветеранов — национальный праздник США, его ежегодно отмечают 11 ноября.
Вице-президент США Джо Байден и президент Украины Петр Порошенко перед началом пресс-конференции в Киеве. 16 января 2017 - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
9 ноября, 17:42Акценты
"Друг" Украины Джо Байден: что было, что будет и чем сердце успокоитсяВетеран американской политики Джо Байден все ближе к президентству. Байден долгие годы курировал украинское направление. А еще стал соучастником потенциально громкого скандала на Украине, на паях вместе с сыном Хантером. Электорат США его не заметил.
 
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