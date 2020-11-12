Зеленский рассказал об "общих победах" США и Украины
07:15 12.11.2020 (обновлено: 08:30 12.11.2020)
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил США с Днем ветеранов и рассказал об "общих победах" двух стран.
"Сегодня День памяти и уважения воинов нашего стратегического партнера и союзника — Соединенных Штатов Америки. Украинские американцы с честью и достоинством служили в рядах Вооруженных сил США", — написал он в Facebook.
В пример украинский президент привел морского пехотинца Майкла Странка, который во время Второй мировой войны участвовал в боях за Иводзиму, и еще несколько американцев украинского происхождения, удостоенных Медали Почета — высшей военной награды США.
По словам Зеленского, эти "легендарные украино-американские воины служат живым свидетельством американских ценностей". Он также вспомнил и о примере "тихого, самоотверженного служения" — о Романе Купчинском, главе украинской редакции радио "Свобода" в 1991—2002 годах.
"Сегодня, в День ветеранов в Америке, украино-американские ветераны трепетно хранят украинскую культуру и боевой дух казачества. Спасибо вам за вашу постоянную поддержку Украины в эти трудные времена. Слава Украине! Боже, благослови Америку!" — заключил украинский президент.
День ветеранов — национальный праздник США, его ежегодно отмечают 11 ноября.
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