Зеленский рассказал об "общих победах" США и Украины

"Друг" Украины Джо Байден: что было, что будет и чем сердце успокоится

Ветеран американской политики Джо Байден все ближе к президентству. Байден долгие годы курировал украинское направление. А еще стал соучастником потенциально громкого скандала на Украине, на паях вместе с сыном Хантером. Электорат США его не заметил.