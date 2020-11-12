https://ria.ru/20201112/prava-1584286153.html

Депутат Госдумы поддержал инициативу о выдаче водительских прав с 17 лет

Депутат Госдумы поддержал инициативу о выдаче водительских прав с 17 лет

Член думского комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский поддержал инициативу МВД по выдаче прав 17-летним на управление автомобилем в России. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T14:11

2020-11-12T14:11

2020-11-12T14:11

владимир афонский

госдума рф

общество

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Член думского комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский поддержал инициативу МВД по выдаче прав 17-летним на управление автомобилем в России.Российские СМИ сообщили, что МВД подготовило поправки в закон "О безопасности дорожного движения", позволяющие управлять автомобилем уже в возрасте 17 лет, но до совершеннолетия ездить за рулем только в сопровождении "водителя-наставника". Отмечается, что законопроект проходит экспертизу в Аналитическом центре при правительстве РФ. Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что инициативу, тем не менее, сначала следует тщательно продумать и не принимать поспешных решений.Вместе с тем, депутат ГД поддержал и другие предложенные поправки, в частности о том, что доступ за руль грузовых машин получат лишь граждане, имеющие минимум годовой опыт вождения. "Водителя можно допускать до управления грузовым транспортным средством только при наличии определенного опыта, это сомнений не вызывает. Очень важно допускать только опытных водителей на заказные перевозки, особенно при перевозке детей", - заметил парламентарий.Афонский также поддержал ужесточение требований к водителям-иностранцам, получившим вид на жительство в РФ, или гражданам РФ, приехавшим из-за рубежа. "Здесь нужен особый контроль. Есть российские правила дорожного движения, есть требования к водителям, в отдельных странах они жестче, в других – менее жесткие. Конечно, необходимо, чтобы на наши дороги выезжали водители, которые не будут создавать аварийную обстановку и будут соблюдать российские ПДД", - заметил депутат ГД. Также он высказался за ужесточение мер в отношении тех, кто был наказан за пьяное вождение.

https://ria.ru/20201028/prava-1581870102.html

https://ria.ru/20201112/vozhdenie-1584276391.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир афонский, госдума рф, общество