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Депутат Госдумы поддержал инициативу о выдаче водительских прав с 17 лет
Депутат Госдумы поддержал инициативу о выдаче водительских прав с 17 лет
Член думского комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский поддержал инициативу МВД по выдаче прав 17-летним на управление автомобилем в России. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T14:11
2020-11-12T14:11
владимир афонский
госдума рф
общество
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Член думского комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский поддержал инициативу МВД по выдаче прав 17-летним на управление автомобилем в России.Российские СМИ сообщили, что МВД подготовило поправки в закон "О безопасности дорожного движения", позволяющие управлять автомобилем уже в возрасте 17 лет, но до совершеннолетия ездить за рулем только в сопровождении "водителя-наставника". Отмечается, что законопроект проходит экспертизу в Аналитическом центре при правительстве РФ. Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что инициативу, тем не менее, сначала следует тщательно продумать и не принимать поспешных решений.Вместе с тем, депутат ГД поддержал и другие предложенные поправки, в частности о том, что доступ за руль грузовых машин получат лишь граждане, имеющие минимум годовой опыт вождения. "Водителя можно допускать до управления грузовым транспортным средством только при наличии определенного опыта, это сомнений не вызывает. Очень важно допускать только опытных водителей на заказные перевозки, особенно при перевозке детей", - заметил парламентарий.Афонский также поддержал ужесточение требований к водителям-иностранцам, получившим вид на жительство в РФ, или гражданам РФ, приехавшим из-за рубежа. "Здесь нужен особый контроль. Есть российские правила дорожного движения, есть требования к водителям, в отдельных странах они жестче, в других – менее жесткие. Конечно, необходимо, чтобы на наши дороги выезжали водители, которые не будут создавать аварийную обстановку и будут соблюдать российские ПДД", - заметил депутат ГД. Также он высказался за ужесточение мер в отношении тех, кто был наказан за пьяное вождение.
https://ria.ru/20201028/prava-1581870102.html
https://ria.ru/20201112/vozhdenie-1584276391.html
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владимир афонский, госдума рф, общество

Депутат Госдумы поддержал инициативу о выдаче водительских прав с 17 лет

14:11 12.11.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевБланк водительского удостоверения нового образца
Бланк водительского удостоверения нового образца - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Член думского комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский поддержал инициативу МВД по выдаче прав 17-летним на управление автомобилем в России.
Российские СМИ сообщили, что МВД подготовило поправки в закон "О безопасности дорожного движения", позволяющие управлять автомобилем уже в возрасте 17 лет, но до совершеннолетия ездить за рулем только в сопровождении "водителя-наставника". Отмечается, что законопроект проходит экспертизу в Аналитическом центре при правительстве РФ. Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что инициативу, тем не менее, сначала следует тщательно продумать и не принимать поспешных решений.
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"Считаю, что это хорошее предложение. Семнадцатилетние ребята – это уже взрослые ребята, которые могут адекватно оценивать обстановку на дороге, это факт", - сказал РИА Новости Афонский. Он уточнил, что наличие в машине наставника, который имеет опыт управления автомобилем, "позволит молодежи нормально и безопасно передвигаться". Парламентарий также выразил уверенность, что предложенная мера "не повлияет на проблемы на дороге и на создание аварийно-опасных ситуаций".
Вместе с тем, депутат ГД поддержал и другие предложенные поправки, в частности о том, что доступ за руль грузовых машин получат лишь граждане, имеющие минимум годовой опыт вождения. "Водителя можно допускать до управления грузовым транспортным средством только при наличии определенного опыта, это сомнений не вызывает. Очень важно допускать только опытных водителей на заказные перевозки, особенно при перевозке детей", - заметил парламентарий.
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Афонский также поддержал ужесточение требований к водителям-иностранцам, получившим вид на жительство в РФ, или гражданам РФ, приехавшим из-за рубежа. "Здесь нужен особый контроль. Есть российские правила дорожного движения, есть требования к водителям, в отдельных странах они жестче, в других – менее жесткие. Конечно, необходимо, чтобы на наши дороги выезжали водители, которые не будут создавать аварийную обстановку и будут соблюдать российские ПДД", - заметил депутат ГД. Также он высказался за ужесточение мер в отношении тех, кто был наказан за пьяное вождение.
 
Владимир АфонскийГосдума РФОбщество
 
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