https://ria.ru/20201112/prava-1584274651.html
Адвокат прокомментировал идею выдавать водительские права с 17 лет
Адвокат прокомментировал идею выдавать водительские права с 17 лет
Инициатива МВД о выдаче водительских прав 17-летним россиянам наверняка подкреплена статистикой аварийности вождения молодых водителей, а опыт показывает, что... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T13:21
2020-11-12T13:21
2020-11-12T13:21
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Инициатива МВД о выдаче водительских прав 17-летним россиянам наверняка подкреплена статистикой аварийности вождения молодых водителей, а опыт показывает, что мир меняется и молодежь вполне можно сажать за руль, считает эксперт движения "Сильная Россия" по правовым вопросам заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов.МВД подготовило поправки в закон "О безопасности дорожного движения", позволяющие управлять автомобилем уже в возрасте 17 лет, но до совершеннолетия ездить за рулем только в сопровождении "водителя-наставника". Законопроект МВД проходит экспертизу в Аналитическом центре при правительстве РФ.Краснов отметил, что вождение с 17 лет позволит молодым людям приобрести ценный опыт и быть к 18-19 годам достаточно подготовленными водителями.
https://ria.ru/20200914/prava-1577208230.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Инициатива МВД о выдаче водительских прав 17-летним россиянам наверняка подкреплена статистикой аварийности вождения молодых водителей, а опыт показывает, что мир меняется и молодежь вполне можно сажать за руль, считает эксперт движения "Сильная Россия" по правовым вопросам заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов.
МВД подготовило поправки в закон "О безопасности дорожного движения", позволяющие управлять автомобилем уже в возрасте 17 лет, но до совершеннолетия ездить за рулем только в сопровождении "водителя-наставника". Законопроект МВД проходит экспертизу в Аналитическом центре при правительстве РФ.
"МВД наверняка проводило оценку, анализ статистических данных, позволяющих оценить степень аварийности молодых водителей. И судя по тому, что оно подготовило законопроект для допуска 17-летних к управлению автотранспортом, значит, статистика позволяет считать, что такие нововведения возможны... Тем более, опыт зарубежных стран и наш российский позволяют говорить, что мир меняется и молодые люди в состоянии в таком возрасте управлять автотранспортом и давать отсчет своим действиям. Не вижу никаких противоречий с нашей практикой, международной, нашей правовой. Я приветствую", - сказал он РИА Новости.
Краснов отметил, что вождение с 17 лет позволит молодым людям приобрести ценный опыт и быть к 18-19 годам достаточно подготовленными водителями.
"Считать, что 17-летние менее ответственны, чем 18-летние… С моей точки зрения, разница не велика. В 18 лет отправляются в армию, им доверяют оружие, они управляют боевой техникой. С моей точки зрения, нет такой большой разницы между 17-летними и 18-летними. Тем более, дети будут находиться под контролем сопровождающих при нахождении за рулем", - добавил он.