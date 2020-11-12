https://ria.ru/20201112/prava-1584274651.html

Адвокат прокомментировал идею выдавать водительские права с 17 лет

Адвокат прокомментировал идею выдавать водительские права с 17 лет

Инициатива МВД о выдаче водительских прав 17-летним россиянам наверняка подкреплена статистикой аварийности вождения молодых водителей, а опыт показывает, что... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T13:21

2020-11-12T13:21

2020-11-12T13:21

общество

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Инициатива МВД о выдаче водительских прав 17-летним россиянам наверняка подкреплена статистикой аварийности вождения молодых водителей, а опыт показывает, что мир меняется и молодежь вполне можно сажать за руль, считает эксперт движения "Сильная Россия" по правовым вопросам заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов.МВД подготовило поправки в закон "О безопасности дорожного движения", позволяющие управлять автомобилем уже в возрасте 17 лет, но до совершеннолетия ездить за рулем только в сопровождении "водителя-наставника". Законопроект МВД проходит экспертизу в Аналитическом центре при правительстве РФ.Краснов отметил, что вождение с 17 лет позволит молодым людям приобрести ценный опыт и быть к 18-19 годам достаточно подготовленными водителями.

https://ria.ru/20200914/prava-1577208230.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201028/kredit-1581881494.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество