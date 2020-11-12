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Эксперты оценили идею о выдаче водительских прав с 17 лет
Эксперты оценили идею о выдаче водительских прав с 17 лет
По инициативе о выдаче водительских прав с ограничениями тем, кто не достиг совершеннолетия, не стоит принимать поспешных решений, нужно тщательно обдумать... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T11:54
2020-11-12T11:54
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. По инициативе о выдаче водительских прав с ограничениями тем, кто не достиг совершеннолетия, не стоит принимать поспешных решений, нужно тщательно обдумать различные аспекты, в том числе - разрешать ли таким автомобилистам выезжать на дороги общего пользования, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты.МВД подготовило поправки в закон "О безопасности дорожного движения", позволяющие управлять автомобилем уже в возрасте 17 лет, но до совершеннолетия ездить за рулем только в сопровождении "водителя-наставника", сообщает "Коммерсант". Законопроект МВД проходит экспертизу в Аналитическом центре при правительстве РФ.Подобная практика существовала в России и ранее, напомнил координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел.По его мнению, главное, чтобы начинающие водители проходили обучение и соблюдали правила.Однако молодые водители часто из-за неопытности совершают ошибки на дорогах, напомнил член общественного совета министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрей Мухортиков, поэтому снижение возраста стоит хорошо обдумать, не принимать поспешных решений.Он также обратил внимание, что в других странах существует более сложная система градаций водительских прав, которая связана с водительским опытом, а не с возрастом.По его мнению, такая система как раз стимулирует ответственность начинающих водителей безотносительно их возраста.
https://ria.ru/20201013/shtraf-1579546614.html
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московская область (подмосковье), общество

Эксперты оценили идею о выдаче водительских прав с 17 лет

11:54 12.11.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевБланк водительского удостоверения нового образца
Бланк водительского удостоверения нового образца - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. По инициативе о выдаче водительских прав с ограничениями тем, кто не достиг совершеннолетия, не стоит принимать поспешных решений, нужно тщательно обдумать различные аспекты, в том числе - разрешать ли таким автомобилистам выезжать на дороги общего пользования, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты.
МВД подготовило поправки в закон "О безопасности дорожного движения", позволяющие управлять автомобилем уже в возрасте 17 лет, но до совершеннолетия ездить за рулем только в сопровождении "водителя-наставника", сообщает "Коммерсант". Законопроект МВД проходит экспертизу в Аналитическом центре при правительстве РФ.
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Подобная практика существовала в России и ранее, напомнил координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел.
"Практика такая у нас уже была. У нас и с 16 лет детские права так называемые были. В принципе ничего страшного нет. Есть и школы при дворцах пионеров, в которых и с 12, 14 лет ребята учатся. Вопрос - выезжать ли на дороги общего пользования? Вот это большой вопрос. С наставником - почему бы и нет? Можно запретить им выезжать на автострады, ездить в ночное время", - сказал эксперт РИА Новости.
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По его мнению, главное, чтобы начинающие водители проходили обучение и соблюдали правила.
"Считаю, что это лучше, чем просто купить права и не обучаться. А если ты обучаешься - это позитивный момент. На дорогу такие молодые люди выезжают подготовленными. Так что ничего страшного я тут не вижу. Главное, чтобы все соблюдалось: ездить с наставником, соблюдать скоростные режимы", - полагает эксперт.
Однако молодые водители часто из-за неопытности совершают ошибки на дорогах, напомнил член общественного совета министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрей Мухортиков, поэтому снижение возраста стоит хорошо обдумать, не принимать поспешных решений.
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"По имеющейся статистике, есть проблема с аварийностью каршерингов, управляемых именно молодыми водителями. У которых опыта пока что нет, денег немного, и поэтому каждая минута, за которую капает денежка, для них стресс. Они стараются приехать быстрее, превышают скорость, совершают неосторожные манёвры. Не секрет, что чем моложе водитель, тем объективно сложнее с ответственностью и с пониманием того, что происходит на дороге, с осознанностью действий", - сказал эксперт.
Он также обратил внимание, что в других странах существует более сложная система градаций водительских прав, которая связана с водительским опытом, а не с возрастом.
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"Прежде чем получить полноценные права, которые позволяют тебе делать все то, что делают водители с опытом, ты прежде всего получаешь права ученические с ограничениями. Например, ты не можешь ехать выше определённой скорости, не можешь иметь в салоне больше одного пассажира, и за тобой более внимательно следят в плане нарушение правил дорожного движения. И получить полноценные (права) можно не раньше чем через несколько лет, набрав определённый опыт безаварийного и без грубых нарушений правил вождения", - пояснил Мухортиков.
По его мнению, такая система как раз стимулирует ответственность начинающих водителей безотносительно их возраста.
 
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