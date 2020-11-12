https://ria.ru/20201112/prava-1584247514.html

Эксперты оценили идею о выдаче водительских прав с 17 лет

Эксперты оценили идею о выдаче водительских прав с 17 лет

По инициативе о выдаче водительских прав с ограничениями тем, кто не достиг совершеннолетия, не стоит принимать поспешных решений, нужно тщательно обдумать... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T11:54

2020-11-12T11:54

2020-11-12T11:54

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. По инициативе о выдаче водительских прав с ограничениями тем, кто не достиг совершеннолетия, не стоит принимать поспешных решений, нужно тщательно обдумать различные аспекты, в том числе - разрешать ли таким автомобилистам выезжать на дороги общего пользования, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты.МВД подготовило поправки в закон "О безопасности дорожного движения", позволяющие управлять автомобилем уже в возрасте 17 лет, но до совершеннолетия ездить за рулем только в сопровождении "водителя-наставника", сообщает "Коммерсант". Законопроект МВД проходит экспертизу в Аналитическом центре при правительстве РФ.Подобная практика существовала в России и ранее, напомнил координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел.По его мнению, главное, чтобы начинающие водители проходили обучение и соблюдали правила.Однако молодые водители часто из-за неопытности совершают ошибки на дорогах, напомнил член общественного совета министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрей Мухортиков, поэтому снижение возраста стоит хорошо обдумать, не принимать поспешных решений.Он также обратил внимание, что в других странах существует более сложная система градаций водительских прав, которая связана с водительским опытом, а не с возрастом.По его мнению, такая система как раз стимулирует ответственность начинающих водителей безотносительно их возраста.

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https://ria.ru/20201023/gibdd-1581258868.html

https://ria.ru/20201111/zaderzhanie-1584169567.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201028/kredit-1581881494.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), общество