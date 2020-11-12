https://ria.ru/20201112/pozner-1584301073.html
Познер заявил о "фашистских" чертах Советского Союза
Познер заявил о "фашистских" чертах Советского Союза
Телеведущий Владимир Познер заявил, что у Советского Союза, по его мнению, имелись фашистские черты. Соответствующее заявление он сделал в опубликованном на его РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T15:25
2020-11-12T15:25
2020-11-12T15:25
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер заявил, что у Советского Союза, по его мнению, имелись фашистские черты. Соответствующее заявление он сделал в опубликованном на его сайте интервью."Я опасаюсь вообще фашизма. Я понимаю, что то, что я скажу, вызовет дикое недовольство многих людей, но в определенной степени Советская Россия имела определенные фашистские черты", — сказал он.Познер отметил, что сейчас в России возрождение фашизма невозможно, однако это может произойти в США."Я считаю, что определенные предпосылки для этого сегодня в Америке есть. Я говорю это о стране, которую я люблю, в которой я вырос и гражданином которой я являюсь", — добавил он.Журналист назвал США "гораздо более наивной страной", чем Россия, поскольку на ее долю выпало куда меньше исторических пертурбаций."Ею легче управлять, с точки зрения поворачивания людей туда или сюда, чем Россией или любой другой европейской страной", — резюмировал он.Телеведущий и журналист Владимир Познер является гражданином России, Франции и США. Он неоднократно выступал с резкими критическими заявлениями про СССР и советских людей.
https://ria.ru/20201023/stalin-1581114084.html
https://ria.ru/20201013/pozner-1579541451.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир познер, франция, ссср, сша, общество