https://ria.ru/20201112/pozner-1584301073.html

Познер заявил о "фашистских" чертах Советского Союза

Познер заявил о "фашистских" чертах Советского Союза

Телеведущий Владимир Познер заявил, что у Советского Союза, по его мнению, имелись фашистские черты. Соответствующее заявление он сделал в опубликованном на его РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T15:25

2020-11-12T15:25

2020-11-12T15:25

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владимир познер

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер заявил, что у Советского Союза, по его мнению, имелись фашистские черты. Соответствующее заявление он сделал в опубликованном на его сайте интервью."Я опасаюсь вообще фашизма. Я понимаю, что то, что я скажу, вызовет дикое недовольство многих людей, но в определенной степени Советская Россия имела определенные фашистские черты", — сказал он.Познер отметил, что сейчас в России возрождение фашизма невозможно, однако это может произойти в США."Я считаю, что определенные предпосылки для этого сегодня в Америке есть. Я говорю это о стране, которую я люблю, в которой я вырос и гражданином которой я являюсь", — добавил он.Журналист назвал США "гораздо более наивной страной", чем Россия, поскольку на ее долю выпало куда меньше исторических пертурбаций."Ею легче управлять, с точки зрения поворачивания людей туда или сюда, чем Россией или любой другой европейской страной", — резюмировал он.Телеведущий и журналист Владимир Познер является гражданином России, Франции и США. Он неоднократно выступал с резкими критическими заявлениями про СССР и советских людей.

https://ria.ru/20201023/stalin-1581114084.html

https://ria.ru/20201013/pozner-1579541451.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир познер, франция, ссср, сша, общество