https://ria.ru/20201112/pozner-1584203654.html

Познер заявил о деградации Соединенных Штатов

Познер заявил о деградации Соединенных Штатов

США уже миновали свой "пик" и сейчас "идут вниз", такое мнение высказал телеведущий Владимир Познер, слова журналиста приводятся на его личном сайте. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T01:06

2020-11-12T01:06

2020-11-12T01:06

дональд трамп

владимир познер

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155955/07/1559550701_0:242:2781:1806_1400x0_80_0_0_287e106800ae579b20ebbc4ed1b42573.jpg

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. США уже миновали свой "пик" и сейчас "идут вниз", такое мнение высказал телеведущий Владимир Познер, слова журналиста приводятся на его личном сайте."Я очень верю во внутреннюю силу Соединенных Штатов, но у меня такое впечатление, что Америка достигла своего пика, приблизительно, когда был избран Кеннеди", - заявил Познер. По его словам, это выражается во многих вещах, включая и внешние проявления. "С тех пор она чуть-чуть идет вниз, а не вверх. Причем довольно заметно и во многих разных проявлениях. Это факт. Насколько ей удастся выправиться, как она выйдет из этой ситуации, этого я не знаю. Но у меня есть четкое ощущение, что Америка свой пик уже миновала", - заявил журналист.При этом он предположил, что США предстоит пройти через очень мучительный и тяжелый период, который будет длиться продолжительное время.Познер является гражданином России, Франции и Соединенных Штатов.Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Результаты голосования в ряде штатов пока не известны. Действующий глава государства Дональд Трамп уже заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его штаб намерен требовать пересчета голосов.При этом, по данным ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден. Он тоже уже назвал себя победителем. По закону избранный президент должен вступить в должность 20 января 2021 года.

https://ria.ru/20201111/adskie-sanktsii-1583972506.html

https://ria.ru/20201106/pozner-1583289370.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, владимир познер, джо байден, сша, в мире