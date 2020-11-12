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В Рязани обрушилась часть стены горящего ТЦ
В Рязани обрушилась часть стены горящего ТЦ
Часть стены ТЦ в Рязани обрушилась при пожаре, но угрозы дальнейшего обрушения нет, заявил журналистам на месте события врио начальника ГУ МЧС по региону... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T18:55
2020-11-12T18:55
2020-11-12T20:06
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
рязань
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 ноя — РИА Новости. Часть стены ТЦ в Рязани обрушилась при пожаре, но угрозы дальнейшего обрушения нет, заявил журналистам на месте события врио начальника ГУ МЧС по региону Александр Савуков.По его словам, произошло обрушение стены с фасадной части здания."Глубина где-то порядка 20-30 метров. На данный момент, по оперативной информации, угрозы дальнейшего обрушения нет. Пожарные работают с соблюдением мер безопасности", — сказал Савуков.Ранее сообщалось, что пожар в рязанском ТЦ удалось локализовать на площади 500 квадратных метров. Огонь тушат по повышенному номеру сложности.
рязань
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рязань, происшествия