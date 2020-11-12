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СК завел дело после гибели трех человек при пожаре в Подмосковье

СК завел дело после гибели трех человек при пожаре в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело после пожара в доме в подмосковной Балашихе, где погибли двое детей и взрослый, сообщила старший помощник руководителя... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T16:41

2020-11-12T16:41

2020-11-12T16:41

россия

ольга врадий

балашиха

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после пожара в доме в подмосковной Балашихе, где погибли двое детей и взрослый, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий.Согласно данным следствия, 12 ноября в ходе тушения пожара в одной из квартир в Балашихе были обнаружены тела трех человек. В результате возгорания в квартире погибло двое детей – 2016 и 2018 годов рождения, а также женщина. Еще один ребенок госпитализирован.

россия

балашиха

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ольга врадий, балашиха, московская область (подмосковье), происшествия