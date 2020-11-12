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СК завел дело после гибели трех человек при пожаре в Подмосковье
СК завел дело после гибели трех человек при пожаре в Подмосковье
Следователи возбудили уголовное дело после пожара в доме в подмосковной Балашихе, где погибли двое детей и взрослый, сообщила старший помощник руководителя... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T16:41
2020-11-12T16:41
россия
ольга врадий
балашиха
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после пожара в доме в подмосковной Балашихе, где погибли двое детей и взрослый, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий.Согласно данным следствия, 12 ноября в ходе тушения пожара в одной из квартир в Балашихе были обнаружены тела трех человек. В результате возгорания в квартире погибло двое детей – 2016 и 2018 годов рождения, а также женщина. Еще один ребенок госпитализирован.
россия
балашиха
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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россия, ольга врадий, балашиха, московская область (подмосковье), происшествия

СК завел дело после гибели трех человек при пожаре в Подмосковье

16:41 12.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после пожара в доме в подмосковной Балашихе, где погибли двое детей и взрослый, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем следственного отдела по г. Балашиха ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек в результате пожара (ч.3 ст. 109 УК РФ)", - сказала Врадий.

© Фото : МЧС РФ по Московской областиНа месте пожара в многоквартирном доме в Балашихе
На месте пожара в многоквартирном доме в Балашихе - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Фото : МЧС РФ по Московской области
На месте пожара в многоквартирном доме в Балашихе
Согласно данным следствия, 12 ноября в ходе тушения пожара в одной из квартир в Балашихе были обнаружены тела трех человек. В результате возгорания в квартире погибло двое детей – 2016 и 2018 годов рождения, а также женщина. Еще один ребенок госпитализирован.

"На месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, устанавливается очаг и причины возгорания", - добавила Врадий.

 
РоссияОльга ВрадийБалашихаМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
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