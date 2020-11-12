СК завел дело после гибели трех человек при пожаре в Подмосковье
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после пожара в доме в подмосковной Балашихе, где погибли двое детей и взрослый, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий.
"Следователем следственного отдела по г. Балашиха ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек в результате пожара (ч.3 ст. 109 УК РФ)", - сказала Врадий.
© Фото : МЧС РФ по Московской областиНа месте пожара в многоквартирном доме в Балашихе
© Фото : МЧС РФ по Московской области
На месте пожара в многоквартирном доме в Балашихе
Согласно данным следствия, 12 ноября в ходе тушения пожара в одной из квартир в Балашихе были обнаружены тела трех человек. В результате возгорания в квартире погибло двое детей – 2016 и 2018 годов рождения, а также женщина. Еще один ребенок госпитализирован.
"На месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, устанавливается очаг и причины возгорания", - добавила Врадий.