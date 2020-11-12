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Спасатели потушили пожар на складе в Москве
Спасатели потушили пожар на складе в Москве
Пожарные ликвидировали пожар на северо-востоке Москвы, где горели два этажа склада на площади 100 квадратных метров, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T05:55
2020-11-12T05:55
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пожарные ликвидировали пожар на северо-востоке Москвы, где горели два этажа склада на площади 100 квадратных метров, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС столицы в четверг.Сообщение о пожаре по адресу: Леснорядский переулок, дом 18, строение 7 поступило ночью в четверг. Сообщалось о возгорании площадью около 100 квадратных метров на первом и втором этажах четырех-пятиэтажного разноуровневого складского здания."Принятыми мерами в 4.00 пожар локализован, а в 4.28 - ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201110/pozhar-1583857949.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

Спасатели потушили пожар на складе в Москве

05:55 12.11.2020
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пожарные ликвидировали пожар на северо-востоке Москвы, где горели два этажа склада на площади 100 квадратных метров, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС столицы в четверг.
Сообщение о пожаре по адресу: Леснорядский переулок, дом 18, строение 7 поступило ночью в четверг. Сообщалось о возгорании площадью около 100 квадратных метров на первом и втором этажах четырех-пятиэтажного разноуровневого складского здания.
"Принятыми мерами в 4.00 пожар локализован, а в 4.28 - ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС на месте пожара в здании бывшей проходной производственного предприятия в Казани. 10 ноября 2020 - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
 
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