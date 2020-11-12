https://ria.ru/20201112/pozhar-1584209822.html

Спасатели потушили пожар на складе в Москве

Спасатели потушили пожар на складе в Москве

Пожарные ликвидировали пожар на северо-востоке Москвы, где горели два этажа склада на площади 100 квадратных метров, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T05:55

2020-11-12T05:55

2020-11-12T05:55

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пожарные ликвидировали пожар на северо-востоке Москвы, где горели два этажа склада на площади 100 квадратных метров, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС столицы в четверг.Сообщение о пожаре по адресу: Леснорядский переулок, дом 18, строение 7 поступило ночью в четверг. Сообщалось о возгорании площадью около 100 квадратных метров на первом и втором этажах четырех-пятиэтажного разноуровневого складского здания."Принятыми мерами в 4.00 пожар локализован, а в 4.28 - ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201110/pozhar-1583857949.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия