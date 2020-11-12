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Умер первый президент Бурятии Леонид Потапов
Умер первый президент Бурятии Леонид Потапов
Первый президент Бурятии Леонид Потапов умер на 86-м году жизни, сообщается на официальном портале республики. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T06:45
2020-11-12T07:39
республика бурятия
происшествия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Первый президент Бурятии Леонид Потапов умер на 86-м году жизни, сообщается на официальном портале республики.Потапов, как отмечается, посвятил Бурятии свою жизнь. "За годы руководства регионом в самое тяжелое для нашего государства время (Потапов — ред.) добился поступательного развития республики по всем направлениям. И после сложения полномочий президента республики Бурятия продолжал трудиться на благо республики", - отметил Цыденов.Леонид Потапов родился 4 июля 1935 года в бурятском селе Уакит. Окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта (ныне Дальневосточный государственный университет путей сообщения) по специальности "инженер-механик", трудился на локомотиво-вагоноремонтном заводе в Улан-Удэ. Позднее отучился на экономиста в Иркутском институте народного хозяйства (сейчас Байкальский государственный университет).Был секретарем Бурятского обкома КПСС, в 1991 году возглавил Верховный совет республики, в 1993 году стал сенатором.Первым президентом и одновременно председателем правительства Бурятии Потапов был избран на всенародных выборах в 1994 году. Переизбирался в 1998 и 2002 годах, полномочия сложил в июле 2007 года. Позднее работал помощником руководителя администрации президента России, возглавлял наблюдательный совет при Российско-туркменском деловом совете, с 2009 года трудился в Бурятском научном центре Сибирского отделения РАН.Награжден Орденом Октябрьской революции, Орденом Трудового красного знамени, Орденом "Знак почета", Орденом дружбы, орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней.
https://ria.ru/20201101/maksyuta-1582530687.html
https://ria.ru/20200719/1574561370.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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республика бурятия, происшествия

Умер первый президент Бурятии Леонид Потапов

06:45 12.11.2020 (обновлено: 07:39 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковПрезидент Бурятии Леонид Потапов на совещании по стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия до 2027 года в министерстве регионального развития РФ.
Президент Бурятии Леонид Потапов на совещании по стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия до 2027 года в министерстве регионального развития РФ. - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Первый президент Бурятии Леонид Потапов умер на 86-м году жизни, сообщается на официальном портале республики.
"Искренне скорбим об общей для всей Бурятии утрате. Светлая память о Леониде Васильевиче навсегда останется в истории Республики Бурятия и в сердцах его коллег, родных и близких", - говорится в соболезновании от имени правительства Бурятии и главы региона Алексея Цыденова.
Потапов, как отмечается, посвятил Бурятии свою жизнь. "За годы руководства регионом в самое тяжелое для нашего государства время (Потапов — ред.) добился поступательного развития республики по всем направлениям. И после сложения полномочий президента республики Бурятия продолжал трудиться на благо республики", - отметил Цыденов.
Леонид Потапов родился 4 июля 1935 года в бурятском селе Уакит. Окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта (ныне Дальневосточный государственный университет путей сообщения) по специальности "инженер-механик", трудился на локомотиво-вагоноремонтном заводе в Улан-Удэ. Позднее отучился на экономиста в Иркутском институте народного хозяйства (сейчас Байкальский государственный университет).
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Умер бывший губернатор Волгоградской области Николай Максюта
Был секретарем Бурятского обкома КПСС, в 1991 году возглавил Верховный совет республики, в 1993 году стал сенатором.
Первым президентом и одновременно председателем правительства Бурятии Потапов был избран на всенародных выборах в 1994 году. Переизбирался в 1998 и 2002 годах, полномочия сложил в июле 2007 года.
Позднее работал помощником руководителя администрации президента России, возглавлял наблюдательный совет при Российско-туркменском деловом совете, с 2009 года трудился в Бурятском научном центре Сибирского отделения РАН.
Награжден Орденом Октябрьской революции, Орденом Трудового красного знамени, Орденом "Знак почета", Орденом дружбы, орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней.
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