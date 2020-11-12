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Попова призвала увеличить количество часов по эпидемиологии в медвузах
Попова призвала увеличить количество часов по эпидемиологии в медвузах
Количество часов по эпидемиологии в медицинских вузах следует увеличить, задача кадрового обеспечения очень важна, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T14:23
2020-11-12T14:23
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Количество часов по эпидемиологии в медицинских вузах следует увеличить, задача кадрового обеспечения очень важна, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она отметила, что нужно готовить специалистов, которые могут очень быстро адаптироваться в любой реальности. Необходимо давать такой объем знаний студентам, который позволит им свободно ориентироваться в любой ситуации, в первую очередь, связанной с инфекционными болезнями, добавила Попова.
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анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова призвала увеличить количество часов по эпидемиологии в медвузах

14:23 12.11.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Количество часов по эпидемиологии в медицинских вузах следует увеличить, задача кадрового обеспечения очень важна, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Крайне важная задача сегодняшнего дня и, наверное, центральная, я бы так сказала, одна из основных - это кадровое обеспечение и кадровая подготовка. Мы сегодня говорим о том, что нам надо увеличивать количество часов в медицинских вузах, чтобы давать знания об эпидемиологии в большом объёме и всем специалистам, как это было еще несколько десятилетий назад", - сказала Попова на форуме "Сильные идеи для нового времени".
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Она отметила, что нужно готовить специалистов, которые могут очень быстро адаптироваться в любой реальности. Необходимо давать такой объем знаний студентам, который позволит им свободно ориентироваться в любой ситуации, в первую очередь, связанной с инфекционными болезнями, добавила Попова.
 
Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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