Попова призвала увеличить количество часов по эпидемиологии в медвузах
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Количество часов по эпидемиологии в медицинских вузах следует увеличить, задача кадрового обеспечения очень важна, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Крайне важная задача сегодняшнего дня и, наверное, центральная, я бы так сказала, одна из основных - это кадровое обеспечение и кадровая подготовка. Мы сегодня говорим о том, что нам надо увеличивать количество часов в медицинских вузах, чтобы давать знания об эпидемиологии в большом объёме и всем специалистам, как это было еще несколько десятилетий назад", - сказала Попова на форуме "Сильные идеи для нового времени".
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Она отметила, что нужно готовить специалистов, которые могут очень быстро адаптироваться в любой реальности. Необходимо давать такой объем знаний студентам, который позволит им свободно ориентироваться в любой ситуации, в первую очередь, связанной с инфекционными болезнями, добавила Попова.