Попова призвала увеличить количество часов по эпидемиологии в медвузах

"Крайне важная задача сегодняшнего дня и, наверное, центральная, я бы так сказала, одна из основных - это кадровое обеспечение и кадровая подготовка. Мы сегодня говорим о том, что нам надо увеличивать количество часов в медицинских вузах, чтобы давать знания об эпидемиологии в большом объёме и всем специалистам, как это было еще несколько десятилетий назад", - сказала Попова на форуме "Сильные идеи для нового времени".