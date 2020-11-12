https://ria.ru/20201112/polikliniki-1584253715.html
В Приамурье переоборудуют детские поликлиники, чтобы избежать очередей
В Приамурье переоборудуют детские поликлиники, чтобы избежать очередей
Детские поликлиники Амурской области отремонтируют и переоборудуют так, чтобы избежать очередей пациентов, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T12:12
2020-11-12T12:12
2020-11-12T12:13
василий орлов
амурская область
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 ноя - РИА Новости. Детские поликлиники Амурской области отремонтируют и переоборудуют так, чтобы избежать очередей пациентов, сообщил губернатор Василий Орлов.Сейчас, как сообщает правительство Приамурья, завершается капремонт в детской поликлинике №1 Благовещенска, работы здесь начались в мае, на сегодня они выполнены на 80%: закончен ремонт фасада, замены системы водоснабжения, вентиляции, канализации, окна заменили на металлопластиковые, а оконные проемы расширили. Рабочие приступили к кровельным работам. Сейчас идет внутренняя чистовая отделка помещений. Объект планируется сдать 20 декабря. Ход работ отслеживается с помощью камер видеонаблюдения.Всего в Приамурье планируют отремонтировать шесть поликлиник - две в Благовещенске и по одной в Зее, Тынде, Константиновке, Райчихинске - и стационар в селе Константиновка.Все эти лечебные учреждения строились около 30 лет назад, у зданий достаточно высокая степень износа."Все детские поликлиники будут устроены по "бережливому" принципу, что позволит избавиться от очередей в регистратуре. Объекты оборудуют современными инженерными системами, процесс работы автоматизируют. Такой подход разработан профильными специалистами для оперативного оказания современной качественной медицинской помощи населению в комфортных условиях. Что касается поликлиники в микрорайоне Благовещенска, после проведенного ремонта юные благовещенцы смогут получать там широкий спектр услуг. Мы рассчитываем, что обновленное учреждение здравоохранения на ближайшие пять лет "закроет" потребности жителей микрорайона. Далее в планах в Благовещенске построить большую современную детскую поликлинику", — сказал Орлов, которого цитирует правительство Амурской области.
https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583348851.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий орлов, амурская область, общество
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 ноя - РИА Новости.
Детские поликлиники Амурской области
отремонтируют и переоборудуют так, чтобы избежать очередей пациентов, сообщил губернатор Василий Орлов
.
Сейчас, как сообщает правительство Приамурья, завершается капремонт в детской поликлинике №1 Благовещенска, работы здесь начались в мае, на сегодня они выполнены на 80%: закончен ремонт фасада, замены системы водоснабжения, вентиляции, канализации, окна заменили на металлопластиковые, а оконные проемы расширили. Рабочие приступили к кровельным работам. Сейчас идет внутренняя чистовая отделка помещений. Объект планируется сдать 20 декабря. Ход работ отслеживается с помощью камер видеонаблюдения.
Всего в Приамурье планируют отремонтировать шесть поликлиник - две в Благовещенске и по одной в Зее, Тынде, Константиновке, Райчихинске - и стационар в селе Константиновка.
Все эти лечебные учреждения строились около 30 лет назад, у зданий достаточно высокая степень износа.
"Все детские поликлиники будут устроены по "бережливому" принципу, что позволит избавиться от очередей в регистратуре. Объекты оборудуют современными инженерными системами, процесс работы автоматизируют. Такой подход разработан профильными специалистами для оперативного оказания современной качественной медицинской помощи населению в комфортных условиях. Что касается поликлиники в микрорайоне Благовещенска, после проведенного ремонта юные благовещенцы смогут получать там широкий спектр услуг. Мы рассчитываем, что обновленное учреждение здравоохранения на ближайшие пять лет "закроет" потребности жителей микрорайона. Далее в планах в Благовещенске построить большую современную детскую поликлинику", — сказал Орлов, которого цитирует правительство Амурской области.