https://ria.ru/20201112/pokazaniya-1584353381.html

Суд назвал условия для принятия показаний обвиняемого по делу MH17

Суд назвал условия для принятия показаний обвиняемого по делу MH17

Показания обвиняемого по делу о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году россиянина Сергея Дубинского будут учитываться, только если он... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T18:42

2020-11-12T18:42

2020-11-12T18:42

россия

mh17. расследование

бук (зенитный ракетный комплекс)

гаага

нидерланды

в мире

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Показания обвиняемого по делу о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году россиянина Сергея Дубинского будут учитываться, только если он лично явится в суд или обратится туда через адвоката, заявили РИА Новости в окружном суде Гааги.Ранее Дубинский через платформу для независимых журналистов Bonanza Media обратился к представителям суда и прокуратуры Нидерландов, заявив, что готов в России пройти проверку на детекторе лжи в присутствии голландского представителя и ответить на все вопросы, касающиеся авиакатастрофы."Господин Сергей Дубинский был вызван прокуратурой в суд. Однако он не явился, поэтому суд решил судить его заочно. Это означает, что судебный процесс будет проходить без его участия. Даже сейчас у него все еще есть возможность появиться на слушаниях лично или запросить адвоката для защиты. Если бы он поступил так, его показания можно было бы принять во внимание", - прокомментировали заявления Дубинского в окружном суде Гааги.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20201112/dostup-1584275181.html

https://ria.ru/20201103/niderlandy-1582870381.html

https://ria.ru/20200831/niderlandy-1576519791.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, mh17. расследование, бук (зенитный ракетный комплекс), гаага, нидерланды, в мире