https://ria.ru/20201112/pogoda-1584309949.html

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье с четверга из-за тумана, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T15:59

2020-11-12T15:59

2020-11-12T15:59

погода

гидрометцентр

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье с четверга из-за тумана, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о тумане действует в Москве и Подмосковье с 21.00 12 ноября до 21.00 13 ноября и с 23.00 13 ноября до 23.00 15 ноября.

https://ria.ru/20201112/noch-1584212544.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество