https://ria.ru/20201112/pogoda-1584309949.html
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье с четверга из-за тумана, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T15:59
2020-11-12T15:59
2020-11-12T15:59
погода
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье с четверга из-за тумана, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о тумане действует в Москве и Подмосковье с 21.00 12 ноября до 21.00 13 ноября и с 23.00 13 ноября до 23.00 15 ноября.
https://ria.ru/20201112/noch-1584212544.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество