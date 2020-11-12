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В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье с четверга из-за тумана, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T15:59
2020-11-12T15:59
погода
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье с четверга из-за тумана, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о тумане действует в Москве и Подмосковье с 21.00 12 ноября до 21.00 13 ноября и с 23.00 13 ноября до 23.00 15 ноября.
https://ria.ru/20201112/noch-1584212544.html
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погода, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

15:59 12.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье с четверга из-за тумана, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о тумане действует в Москве и Подмосковье с 21.00 12 ноября до 21.00 13 ноября и с 23.00 13 ноября до 23.00 15 ноября.
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ПогодаГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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