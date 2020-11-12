https://ria.ru/20201112/pereschet-1584393350.html

В Висконсине допустили пересчет голосов на президентских выборах

В Висконсине допустили пересчет голосов на президентских выборах

Висконсин готовится к возможному пересчету голосов на выборах президента США, поскольку результаты объявившего о своей победе Джо Байдена и действующего главы... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T23:58

2020-11-12T23:58

2020-11-12T23:58

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

висконсин

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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Висконсин готовится к возможному пересчету голосов на выборах президента США, поскольку результаты объявившего о своей победе Джо Байдена и действующего главы государства Дональда Трампа в штате отличаются незначительно, заявила глава избирательной комиссии Висконсина Меган Вулф."Мы готовимся к возможности пересчета", - сказала Вулф в ходе онлайн-брифинга.По ее словам, утверждение результатов на уровне штата возможно после завершения этой процедуры в округах, оно назначено на 10 декабря, но любые изменения, связанные с пересчетом, будут учитываться.Вулф пояснила, что пересчет голосов проводится на уровне округов. По закону, кандидат, занимающий на выборах второе место, вправе просить о пересчете, если его результат отличается на 1% от лидера гонки. Когда результаты отличаются на 0,26-1%, обратившийся должен предварительно оплатить стоимость пересчета, а если 0,25% и меньше, расходы берет на себя штат, пояснила Вулф.В Висконсине Байден лидирует с отрывом в 20 тысяч голосов из более чем 3 миллионов поданных бюллетеней. Ранее команда Трампа требовала пересчитать голоса в Висконсине, утверждая, что это один из штатов, где имело место мошенничество на выборах.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, висконсин, сша, в мире