Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201112/pereschet-1584393350.html
В Висконсине допустили пересчет голосов на президентских выборах
В Висконсине допустили пересчет голосов на президентских выборах
Висконсин готовится к возможному пересчету голосов на выборах президента США, поскольку результаты объявившего о своей победе Джо Байдена и действующего главы... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T23:58
2020-11-12T23:58
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
висконсин
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583408999_0:0:2828:1591_1400x0_80_0_0_24d7bad7630931b40d0dd9b8cc0487fc.jpg
ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Висконсин готовится к возможному пересчету голосов на выборах президента США, поскольку результаты объявившего о своей победе Джо Байдена и действующего главы государства Дональда Трампа в штате отличаются незначительно, заявила глава избирательной комиссии Висконсина Меган Вулф."Мы готовимся к возможности пересчета", - сказала Вулф в ходе онлайн-брифинга.По ее словам, утверждение результатов на уровне штата возможно после завершения этой процедуры в округах, оно назначено на 10 декабря, но любые изменения, связанные с пересчетом, будут учитываться.Вулф пояснила, что пересчет голосов проводится на уровне округов. По закону, кандидат, занимающий на выборах второе место, вправе просить о пересчете, если его результат отличается на 1% от лидера гонки. Когда результаты отличаются на 0,26-1%, обратившийся должен предварительно оплатить стоимость пересчета, а если 0,25% и меньше, расходы берет на себя штат, пояснила Вулф.В Висконсине Байден лидирует с отрывом в 20 тысяч голосов из более чем 3 миллионов поданных бюллетеней. Ранее команда Трампа требовала пересчитать голоса в Висконсине, утверждая, что это один из штатов, где имело место мошенничество на выборах.
https://ria.ru/20201108/pobeditel-1583609590.html
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
висконсин
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583408999_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_04a49d6bebdb2ae77e686c2e624fdff5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, джо байден, висконсин, сша, в мире

В Висконсине допустили пересчет голосов на президентских выборах

23:58 12.11.2020
 
© AP Photo / Hiro KomaeЭкран с предварительным подсчетом голосов на выборах президента США
Экран с предварительным подсчетом голосов на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© AP Photo / Hiro Komae
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Висконсин готовится к возможному пересчету голосов на выборах президента США, поскольку результаты объявившего о своей победе Джо Байдена и действующего главы государства Дональда Трампа в штате отличаются незначительно, заявила глава избирательной комиссии Висконсина Меган Вулф.
"Мы готовимся к возможности пересчета", - сказала Вулф в ходе онлайн-брифинга.
Люди на улице Филадельфии после объявления о победе на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
8 ноября, 13:42Выборы президента США — 2020
Освободились от зла или украли голоса. Как США встречают победу Байдена
По ее словам, утверждение результатов на уровне штата возможно после завершения этой процедуры в округах, оно назначено на 10 декабря, но любые изменения, связанные с пересчетом, будут учитываться.
Вулф пояснила, что пересчет голосов проводится на уровне округов. По закону, кандидат, занимающий на выборах второе место, вправе просить о пересчете, если его результат отличается на 1% от лидера гонки. Когда результаты отличаются на 0,26-1%, обратившийся должен предварительно оплатить стоимость пересчета, а если 0,25% и меньше, расходы берет на себя штат, пояснила Вулф.
В Висконсине Байден лидирует с отрывом в 20 тысяч голосов из более чем 3 миллионов поданных бюллетеней. Ранее команда Трампа требовала пересчитать голоса в Висконсине, утверждая, что это один из штатов, где имело место мошенничество на выборах.
Итоги президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 02:27Инфографика
Итоги президентских выборов в США
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденВисконсинСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:26В России стартуют продажи iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max
00:19Депутаты ЛДПР предложили отменить штрафы за проезд по "выделенке" ночью
00:12Вузы Москвы и Санкт-Петербурга переходят на дистанционное обучение
00:01Правозащитники заявили о массовой резне мирных жителей в Эфиопии
23:58В Висконсине допустили пересчет голосов на президентских выборах
23:56Зеленский будет ежедневно рассказывать новости из-за негатива в СМИ
23:51ЕС готов оказать гуманитарную помощь пострадавшим в карабахском конфликте
23:36Зампостпреда в ОБСЕ упрекнул Киев в желании переписать Минские соглашения
23:29В Ереване освободили одного из организаторов акции протеста
23:19Штабу Трампа отказали в иске к CNN по делу о "российском вмешательстве"
23:15На МКС скорректировали высоту орбиты
23:08Трамп ввел ограничения против фирм, связанных с китайскими военными
23:03В Москве умерли 70 пациентов с коронавирусом
22:54В Петербурге у 106 школьников выявили кишечную инфекцию
22:52Власти Подмосковья помогут семьям детей, пострадавших из-за прорыва трубы
22:45Для врио главы Хабаровского края наймут семь телохранителей
22:36В Москве назвали условия проведения новогодних корпоративов
22:34Участники международной конференции по Сирии приняли итоговое заявление
22:29Победившая на выборах уборщица прокомментировала сообщения об увольнении
22:25В Британии прокомментировали слова Лаврова о Договоре по открытому небу
Лента новостейМолния