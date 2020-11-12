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ФНПР обратилась к Путину по индексации пенсий работающим пенсионерам
ФНПР обратилась к Путину по индексации пенсий работающим пенсионерам
Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков обратился к президенту РФ Владимиру Путину из-за отсутствия положительного решения по индексации... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T10:48
2020-11-12T10:48
антон силуанов
михаил шмаков
федерация независимых профсоюзов россии
госдума рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков обратился к президенту РФ Владимиру Путину из-за отсутствия положительного решения по индексации пенсий работающим пенсионерам.Согласно письму, ФНПР неоднократно поднимала этот вопрос перед правительством, но он до сих пор не нашел положительного решения.В нем также отмечается, что финансовый блок правительства считает нецелесообразным положительное решение по данному вопросу, ссылается на индексацию зарплаты работающих пенсионеров.Ранее замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова сообщила, что правительство в настоящее время прорабатывает вопрос по индексации пенсий работающим пенсионерам, как только вариант будет предложен, законодатели будут его обсуждать.Парламентарий также напомнила, что сейчас в Госдуме находится три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам, однако все документы получили отрицательное заключение правительства. Один из законопроектов предусматривает восстановление индексации с 2016 года, второй - с 1 января текущего года и третий - с 1 января 2021 года. По ее словам, сумма, необходимая для возобновления индексации, в соответствии с этими законопроектами, составляет от 352 миллиарда до 1,5 триллионов рублей.На пленарном заседании 28 октября Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2021-2023 годы, внесенный правительством. В ходе обсуждения в Думе глава Минфина Антон Силуанов выступил против индексации пенсий работающим пенсионерам, отметив, что пенсия - это компенсация за утраченный заработок.
https://radiosputnik.ria.ru/20201104/pensiya-1583066802.html
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антон силуанов, михаил шмаков, федерация независимых профсоюзов россии, госдума рф, владимир путин, общество

ФНПР обратилась к Путину по индексации пенсий работающим пенсионерам

10:48 12.11.2020
 
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков обратился к президенту РФ Владимиру Путину из-за отсутствия положительного решения по индексации пенсий работающим пенсионерам.
Согласно письму, ФНПР неоднократно поднимала этот вопрос перед правительством, но он до сих пор не нашел положительного решения.
"В ответ на очередное обращение ФНПР, министерство труда и социальной защиты РФ... сообщает, что не предусматривает изменений действующего законодательства в части индексации пенсий работающим пенсионерам", - говорится в письме.
В нем также отмечается, что финансовый блок правительства считает нецелесообразным положительное решение по данному вопросу, ссылается на индексацию зарплаты работающих пенсионеров.
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"Вами было дано поручение 6 октября 2020 года правительству РФ изучить вопрос возобновления индексации пенсий работающих пенсионеров. На основании вышеизложенного, предлагаем вернуться к вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам. Одновременно необходимо обратить внимание на выбор оптимального варианта, основанного на выполнении накопленных обязательств перед застрахованными лицами за предыдущий период", - говорится в письме.
Ранее замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова сообщила, что правительство в настоящее время прорабатывает вопрос по индексации пенсий работающим пенсионерам, как только вариант будет предложен, законодатели будут его обсуждать.
Парламентарий также напомнила, что сейчас в Госдуме находится три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам, однако все документы получили отрицательное заключение правительства. Один из законопроектов предусматривает восстановление индексации с 2016 года, второй - с 1 января текущего года и третий - с 1 января 2021 года. По ее словам, сумма, необходимая для возобновления индексации, в соответствии с этими законопроектами, составляет от 352 миллиарда до 1,5 триллионов рублей.
На пленарном заседании 28 октября Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2021-2023 годы, внесенный правительством. В ходе обсуждения в Думе глава Минфина Антон Силуанов выступил против индексации пенсий работающим пенсионерам, отметив, что пенсия - это компенсация за утраченный заработок.
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Антон СилуановМихаил ШмаковФедерация независимых профсоюзов РоссииГосдума РФВладимир ПутинОбщество
 
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