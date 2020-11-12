https://ria.ru/20201112/pensii-1584233352.html

ФНПР обратилась к Путину по индексации пенсий работающим пенсионерам

ФНПР обратилась к Путину по индексации пенсий работающим пенсионерам

Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков обратился к президенту РФ Владимиру Путину из-за отсутствия положительного решения по индексации... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T10:48

2020-11-12T10:48

2020-11-12T10:48

антон силуанов

михаил шмаков

федерация независимых профсоюзов россии

госдума рф

владимир путин

общество

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков обратился к президенту РФ Владимиру Путину из-за отсутствия положительного решения по индексации пенсий работающим пенсионерам.Согласно письму, ФНПР неоднократно поднимала этот вопрос перед правительством, но он до сих пор не нашел положительного решения.В нем также отмечается, что финансовый блок правительства считает нецелесообразным положительное решение по данному вопросу, ссылается на индексацию зарплаты работающих пенсионеров.Ранее замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова сообщила, что правительство в настоящее время прорабатывает вопрос по индексации пенсий работающим пенсионерам, как только вариант будет предложен, законодатели будут его обсуждать.Парламентарий также напомнила, что сейчас в Госдуме находится три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам, однако все документы получили отрицательное заключение правительства. Один из законопроектов предусматривает восстановление индексации с 2016 года, второй - с 1 января текущего года и третий - с 1 января 2021 года. По ее словам, сумма, необходимая для возобновления индексации, в соответствии с этими законопроектами, составляет от 352 миллиарда до 1,5 триллионов рублей.На пленарном заседании 28 октября Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2021-2023 годы, внесенный правительством. В ходе обсуждения в Думе глава Минфина Антон Силуанов выступил против индексации пенсий работающим пенсионерам, отметив, что пенсия - это компенсация за утраченный заработок.

https://radiosputnik.ria.ru/20201104/pensiya-1583066802.html

https://ria.ru/20201029/pensii-1582093404.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон силуанов, михаил шмаков, федерация независимых профсоюзов россии, госдума рф, владимир путин, общество