https://ria.ru/20201112/pandemiya-1584292329.html

Президент Абхазии поблагодарил Россию за поддержку во время пандемии

Президент Абхазии поблагодарил Россию за поддержку во время пандемии

Лидер Абхазии Аслан Бжания на встрече с российским президентом Владимиром Путиным поблагодарил РФ за поддержку на протяжении многих лет, а также в период... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T14:36

2020-11-12T14:36

2020-11-12T15:39

коронавирус covid-19

распространение нового коронавируса

россия

аслан бжания

владимир путин

абхазия

в мире

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СОЧИ, 12 ноя - РИА Новости. Лидер Абхазии Аслан Бжания на встрече с российским президентом Владимиром Путиным поблагодарил РФ за поддержку на протяжении многих лет, а также в период пандемии коронавируса, отметив, что друзья познаются в беде.Колонна Минобороны РФ прибыла в Абхазию 18 октября для оказания медицинской помощи больным COVID-19. На следующий день российские военные развернули в Сухуме на территории тургостиницы "Айтар" мобильный госпиталь для лечения зараженных коронавирусной инфекцией. Госпиталь рассчитан на 100 коек, но в случае необходимости их число можно увеличить еще на 50, так как больных размещают в корпусах, предоставленных руководством пансионата и минздрава республики, а не в палатках.Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 4581, выздоровевших - 2490, включая лечившихся амбулаторно, 47 заболевших скончались.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201112/vaktsiny-1584126612.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, аслан бжания, владимир путин, абхазия, в мире