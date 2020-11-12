https://ria.ru/20201112/pakistan-1584201583.html

Посольство США извинилось за ретвит заявления пакистанского оппозиционера

Посольство США извинилось за ретвит заявления пакистанского оппозиционера

Посольство США в Исламабаде принесло свои извинения за ретвит антиправительственного заявления генсека пакистанской оппозиционной партии "Пакистанская... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T00:18

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сша

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Посольство США в Исламабаде принесло свои извинения за ретвит антиправительственного заявления генсека пакистанской оппозиционной партии "Пакистанская мусульманская лига" Ахсана Икбала.Как сообщает местная газета Tribune, Икбал опубликовал в аккаунте Twitter скриншот статьи газеты Washington Post с заголовком "Поражение Трампа - удар для демагогов и диктаторов по всему миру". "У нас тоже есть один в Пакистане. Скоро ему покажут, где выход", - прокомментировал Икбал публикацию. Пакистанские СМИ считают, что он имел в виду нынешнего премьера страны Имрана Хана. Издание отмечает, что посольство США в Исламабаде ретвитнуло заявление Икбала.Однако в среду на странице в Twitter дипмиссии США появился пост с извинением. Посольство США сообщило, что доступ к аккаунту был осуществлен без авторизации.Ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан поздравил Джозефа Байдена и Камалу Харрис с победой на выборах в США и выразил надежду на продолжение работы по установлению мира в Афганистане и регионе. Он отметил, что "с нетерпением" ждет Глобального саммита по демократии избранного президента Байдена и совместной с ним работы, чтобы положить конец незаконным налоговым убежищам и сокрытию национального богатства коррумпированными лидерами. "Мы также продолжим работать с США во имя мира в Афганистане и в регионе", - добавил Хан.

https://ria.ru/20201025/makron-1581481918.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пакистан, сша, в мире