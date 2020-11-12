https://ria.ru/20201112/otvetstvennost-1584295084.html

Лавров призвал США понять ответственность за стратегическую стабильность

Лавров призвал США понять ответственность за стратегическую стабильность

Москва надеется, что любая новая администрация США поймет свою ответственность за недопущение развала контроля над вооружениями, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T14:46

2020-11-12T14:46

2020-11-12T14:46

россия

договор снв-3

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Москва надеется, что любая новая администрация США поймет свою ответственность за недопущение развала контроля над вооружениями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

https://ria.ru/20201105/bayden-1583130479.html

https://ria.ru/20201022/snv-3-1580954879.html

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, договор снв-3, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джо байден, сша, в мире