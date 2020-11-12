Лавров призвал США понять ответственность за стратегическую стабильность
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Москва надеется, что любая новая администрация США поймет свою ответственность за недопущение развала контроля над вооружениями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой.
"Мы очень надеемся, что какая бы администрация ни сформировалась в Белом доме, она поймет свою ответственность за стратегическую стабильность, в том числе, с учетом этих очень неприятных тенденций - развал всего, что было, и неспособность создать что-то новое, что было бы настолько же всеобъемлющим", - сказал Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
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