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Глава иркутского Минздрава ушла в отставку после коррупционного скандала

Глава иркутского Минздрава ушла в отставку после коррупционного скандала

Министр здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева ушла в отставку по собственному желанию, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T09:18

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следственный комитет россии (ск рф)

иркутская область

политика

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ИРКУТСК, 12 ноя - РИА Новости. Министр здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева ушла в отставку по собственному желанию, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.Ранее сообщалось, что СК завело уголовное дело по факту поставок в Приангарье партии медицинских масок по фальсифицированным документам. Ущерб бюджету региона оценивается в 40 миллионов рублей. После коррупционного скандала, в котором, по данным СМИ, замешан сын Ледяевой, чиновница находилась на больничном.

иркутская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), иркутская область, политика