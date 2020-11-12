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Глава иркутского Минздрава ушла в отставку после коррупционного скандала
Глава иркутского Минздрава ушла в отставку после коррупционного скандала
Министр здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева ушла в отставку по собственному желанию, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T09:18
2020-11-12T09:18
2020-11-12T09:34
следственный комитет россии (ск рф)
иркутская область
политика
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ИРКУТСК, 12 ноя - РИА Новости. Министр здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева ушла в отставку по собственному желанию, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.Ранее сообщалось, что СК завело уголовное дело по факту поставок в Приангарье партии медицинских масок по фальсифицированным документам. Ущерб бюджету региона оценивается в 40 миллионов рублей. После коррупционного скандала, в котором, по данным СМИ, замешан сын Ледяевой, чиновница находилась на больничном.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), иркутская область, политика