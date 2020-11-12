https://ria.ru/20201112/otravlenie-1584316625.html
Московская школьница нашла в подъезде наркотики и отравилась
Московская школьница нашла в подъезде наркотики и отравилась
Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская взяла на контроль ситуацию с отравлением школьницы наркотиками, девочка стоит на учете отдела по делам... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T16:23
2020-11-12T16:23
2020-11-12T16:23
ольга ярославская
москва
происшествия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА новости. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская взяла на контроль ситуацию с отравлением школьницы наркотиками, девочка стоит на учете отдела по делам несовершеннолетних (ОДН).Ранее в сети появилась информация, что восьмиклассница нашла в подъезде сверток с наркотиком и попробовала его, после ребенка госпитализировали с отравлением.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга ярославская, москва, происшествия