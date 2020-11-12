Московская школьница нашла в подъезде наркотики и отравилась

"Мы знаем об этой ситуации, сейчас МВД проводит проверку и пока мы не можем рассказать подробности. Мы знаем, что девочка стоит на учете в ОДН, и в связи с этим мы к этому очень пристально относимся. Ситуацию будем держать на контроле", - сообщила РИА Новости Ярославская.