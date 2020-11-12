https://ria.ru/20201112/otdykh-1584247743.html

Эксперты выяснили, как изменился спрос на жилье для отдыха из-за пандемии

Эксперты выяснили, как изменился спрос на жилье для отдыха из-за пандемии

Аналитики сервиса краткосрочной аренды жилья провели исследование и выяснили, в каких российских городах и поселках люди бронируют квартиры и дома на новогодние РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T14:11

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Аналитики сервиса краткосрочной аренды жилья провели исследование и выяснили, в каких российских городах и поселках люди бронируют квартиры и дома на новогодние каникулы, а также, как изменился спрос из-за пандемии, сообщает Суточно.ру. Были проанализированы брони свыше одного миллиона пользователей из всех регионов России.В рейтинг вошли горнолыжный курорт Шерегеш, Санкт-Петербург, Казань, Великий Устюг, горнолыжные курорты Домбай и Кировск, Ялта, Кисловодск, Москва, Эсто-Садок (Красная Поляна), Сочи и Калининград.В целом, по данным сервиса, из-за пандемии число бронирований по России по сравнению с прошлым годом снизилось на 40 процентов. Больше всего спрос упал на жилье в Москве — в девять раз. В Санкт-Петербурге и Казани снижение меньше — примерно в четыре раза в каждом из городов. В Сочи — в 2,8 раза, в Кисловодске — в 2,5 раза, в Калининграде — в 2,2 раза, в Великом Устюге — в два раза, в Домбае, Кировске, Эсто-Садке — в 1,3 раза. А вот в Шерегеше и Ялте наблюдается рост — в два и 1,3 раза соответственно.

https://ria.ru/20201106/krym-1582792024.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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