https://ria.ru/20201112/otchim-1584328764.html

В Калининграде 11-летняя девочка забеременела от отчима

В Калининграде 11-летняя девочка забеременела от отчима

Мужчину подозревают в изнасиловании 11-летней падчерицы в Калининграде, которая забеременела от него, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 12.11.2020

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россия

следственный комитет россии (ск рф)

калининградская область

калининград

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 12 ноя — РИА Новости. Мужчину подозревают в изнасиловании 11-летней падчерицы в Калининграде, которая забеременела от него, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России Наталья Гацко.По версии следствия, летом этого года в Калининграде 32-летний обвиняемый, гражданин иностранного государства, вступил в половой контакт с 11-летней дочерью своей гражданской жены. В октябре мать отвела девочку на обследование, где выяснилось, что школьница беременна, о чем медики сразу же сообщили в региональное управление Следственного комитета России.Подозреваемого задержали, допросили, ему предъявлено обвинение и по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сначала мужчина вину в совершенном преступлении не признавал, однако впоследствии от него поступили явки с повинной еще о нескольких совершенных преступлениях против половой неприкосновенности падчерицы, добавила представитель ведомства.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступлений, выявляются другие возможные эпизоды. Ход следствия контролируется лично руководителем СУ СК России по области Дмитрием Бочаровым, оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществляется управлением уголовного розыска УМВД России по Калининградской области.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, школьница сначала не признавалась, с кем у нее были интимные отношения, однако после проведения генетической экспертизы стало ясно, что отцом ребенка мог быть отчим. По медицинским показаниям девочке прервали беременность.

https://ria.ru/20191216/1562429339.html

https://ria.ru/20190813/1557431776.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), калининградская область, калининград, происшествия