https://ria.ru/20201112/oruzhie-1584205959.html

Названо "наводящее ужас" российское оружие

Названо "наводящее ужас" российское оружие

Вооружение бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, продемонстрированное в ноябре Министерством обороны России на фотографиях, "наводит ужас", пишет... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T02:42

2020-11-12T02:42

2020-11-12T02:45

россия

ту-22м3

ту-95мс

ту-160

сша

в мире

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Вооружение бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, продемонстрированное в ноябре Министерством обороны России на фотографиях, "наводит ужас", пишет американское издание The Drive.На одной из фотографий запечатлен Ту-160, перед которым стоит 12 стратегических крылатых ракет Х-55СМ.Другой снимок показывает, что перед Ту-95МС размещены шесть Х-55СМ и восемь Х-101/102.На третьей фотографии перед Ту-22М3 выложены бомбы, включая ФАБ-3000.По мнению авторов статьи, увидеть эти самолеты с потенциальной полезной нагрузкой до сих пор возможности не представлялось.Ранее британские эксперты пришли к выводу, что военная машина Кремля достигла пика боеспособности с момента распада СССР. Современная, хорошо оснащенная, профессиональная, мотивированная — так охарактеризовали российскую армию в докладе лондонского Института стратегических исследований.

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ту-22м3, ту-95мс, ту-160, сша, в мире