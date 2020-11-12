https://ria.ru/20201112/oruzhie-1584205959.html
Названо "наводящее ужас" российское оружие
Названо "наводящее ужас" российское оружие
Вооружение бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, продемонстрированное в ноябре Министерством обороны России на фотографиях, "наводит ужас", пишет... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T02:42
2020-11-12T02:42
2020-11-12T02:45
россия
ту-22м3
ту-95мс
ту-160
сша
в мире
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Вооружение бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, продемонстрированное в ноябре Министерством обороны России на фотографиях, "наводит ужас", пишет американское издание The Drive.На одной из фотографий запечатлен Ту-160, перед которым стоит 12 стратегических крылатых ракет Х-55СМ.Другой снимок показывает, что перед Ту-95МС размещены шесть Х-55СМ и восемь Х-101/102.На третьей фотографии перед Ту-22М3 выложены бомбы, включая ФАБ-3000.По мнению авторов статьи, увидеть эти самолеты с потенциальной полезной нагрузкой до сих пор возможности не представлялось.Ранее британские эксперты пришли к выводу, что военная машина Кремля достигла пика боеспособности с момента распада СССР. Современная, хорошо оснащенная, профессиональная, мотивированная — так охарактеризовали российскую армию в докладе лондонского Института стратегических исследований.
россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ту-22м3, ту-95мс, ту-160, сша, в мире
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости.
Вооружение бомбардировщиков Ту-160
, Ту-95МС
и Ту-22М3
, продемонстрированное
в ноябре Министерством обороны России на фотографиях, "наводит ужас", пишет американское издание The Drive
.
На одной из фотографий запечатлен Ту-160, перед которым стоит 12 стратегических крылатых ракет Х-55СМ.
Другой снимок показывает, что перед Ту-95МС размещены шесть Х-55СМ и восемь Х-101/102.
На третьей фотографии перед Ту-22М3 выложены бомбы, включая ФАБ-3000.
По мнению авторов статьи, увидеть эти самолеты с потенциальной полезной нагрузкой до сих пор возможности не представлялось.
Ранее британские эксперты пришли к выводу, что военная машина Кремля достигла пика боеспособности с момента распада СССР. Современная, хорошо оснащенная, профессиональная, мотивированная — так охарактеризовали российскую армию в докладе лондонского Института стратегических исследований.