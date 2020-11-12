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Названо "наводящее ужас" российское оружие
Названо "наводящее ужас" российское оружие
Вооружение бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, продемонстрированное в ноябре Министерством обороны России на фотографиях, "наводит ужас", пишет... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T02:42
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россия
ту-22м3
ту-95мс
ту-160
сша
в мире
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Вооружение бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, продемонстрированное в ноябре Министерством обороны России на фотографиях, "наводит ужас", пишет американское издание The Drive.На одной из фотографий запечатлен Ту-160, перед которым стоит 12 стратегических крылатых ракет Х-55СМ.Другой снимок показывает, что перед Ту-95МС размещены шесть Х-55СМ и восемь Х-101/102.На третьей фотографии перед Ту-22М3 выложены бомбы, включая ФАБ-3000.По мнению авторов статьи, увидеть эти самолеты с потенциальной полезной нагрузкой до сих пор возможности не представлялось.Ранее британские эксперты пришли к выводу, что военная машина Кремля достигла пика боеспособности с момента распада СССР. Современная, хорошо оснащенная, профессиональная, мотивированная — так охарактеризовали российскую армию в докладе лондонского Института стратегических исследований.
россия
сша
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россия, ту-22м3, ту-95мс, ту-160, сша, в мире

Названо "наводящее ужас" российское оружие

02:42 12.11.2020 (обновлено: 02:45 12.11.2020)
 
© Фотохост-агентство / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Фотохост-агентство / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Вооружение бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, продемонстрированное в ноябре Министерством обороны России на фотографиях, "наводит ужас", пишет американское издание The Drive.
На одной из фотографий запечатлен Ту-160, перед которым стоит 12 стратегических крылатых ракет Х-55СМ.
© Фото : Министерство обороны РФТу-160
Ту-160 - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Фото : Министерство обороны РФ
Ту-160
Другой снимок показывает, что перед Ту-95МС размещены шесть Х-55СМ и восемь Х-101/102.
© Фото : Министерство обороны РФТу-95МС
Ту-95МС - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Фото : Министерство обороны РФ
Ту-95МС
На третьей фотографии перед Ту-22М3 выложены бомбы, включая ФАБ-3000.
© Фото : Министерство обороны РФТу-22М3
Ту-22М3 - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Фото : Министерство обороны РФ
Ту-22М3
По мнению авторов статьи, увидеть эти самолеты с потенциальной полезной нагрузкой до сих пор возможности не представлялось.
Ранее британские эксперты пришли к выводу, что военная машина Кремля достигла пика боеспособности с момента распада СССР. Современная, хорошо оснащенная, профессиональная, мотивированная — так охарактеризовали российскую армию в докладе лондонского Института стратегических исследований.
 
РоссияТу-22М3Ту-95МСТу-160СШАВ мире
 
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