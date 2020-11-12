https://ria.ru/20201112/orbita-1584389861.html

На МКС скорректировали высоту орбиты

На МКС скорректировали высоту орбиты

Высота орбиты Международной космической станции скорректирована в четверг с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-14" для обеспечения условий... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T23:15

2020-11-12T23:15

2020-11-12T23:15

сергей кудь-сверчков

кэтлин рубинс

земля

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

наса

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Высота орбиты Международной космической станции скорректирована в четверг с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-14" для обеспечения условий прибытия нового экипажа весной 2021 года, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.Ранее представитель пресс-службы Роскосмоса сообщил РИА Новости, что двигатели "Прогресса МС-14", пристыкованного к модулю "Звезда" российского сегмента МКС, включатся в 22.50 мск и проработают 363,5 секунды, в результате чего средняя высота орбиты станции увеличится на 1,2 километра и составит 419,4 километра над поверхностью Земли.Во вторник американский астронавт Кэтлин Рубинс установила беспроводные датчики в промежуточной камере модуля "Звезда", в которой находится трещина, ставшая причиной утечки воздуха. Эти датчики позволят измерить нагрузки на конструкцию "протекающего" отсека, возникающие при выполнении коррекции орбиты МКС. Кроме того, ожидается, что после коррекции орбиты станции российский космонавт Сергей Рыжиков сфотографирует трещину, чтобы оценить, как повлияла на нее данная динамическая операция.Предыдущая коррекция орбиты МКС была выполнена 7 октября с целью понижения высоты орбиты станции на 1,3 километра.Первый в истории МКС экипаж, состоящий только из российских космонавтов, полетит на корабле "Союз МС-18" 1 апреля 2021 года. В составе экипажа - Олег Новицкий, Петр Дубров и Сергей Корсаков.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.

https://ria.ru/20201106/mks-1583288804.html

https://ria.ru/20201104/aktrisa-1582947883.html

земля

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса