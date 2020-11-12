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На МКС скорректировали высоту орбиты
На МКС скорректировали высоту орбиты
Высота орбиты Международной космической станции скорректирована в четверг с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-14" для обеспечения условий... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T23:15
2020-11-12T23:15
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
земля
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Высота орбиты Международной космической станции скорректирована в четверг с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-14" для обеспечения условий прибытия нового экипажа весной 2021 года, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.Ранее представитель пресс-службы Роскосмоса сообщил РИА Новости, что двигатели "Прогресса МС-14", пристыкованного к модулю "Звезда" российского сегмента МКС, включатся в 22.50 мск и проработают 363,5 секунды, в результате чего средняя высота орбиты станции увеличится на 1,2 километра и составит 419,4 километра над поверхностью Земли.Во вторник американский астронавт Кэтлин Рубинс установила беспроводные датчики в промежуточной камере модуля "Звезда", в которой находится трещина, ставшая причиной утечки воздуха. Эти датчики позволят измерить нагрузки на конструкцию "протекающего" отсека, возникающие при выполнении коррекции орбиты МКС. Кроме того, ожидается, что после коррекции орбиты станции российский космонавт Сергей Рыжиков сфотографирует трещину, чтобы оценить, как повлияла на нее данная динамическая операция.Предыдущая коррекция орбиты МКС была выполнена 7 октября с целью понижения высоты орбиты станции на 1,3 километра.Первый в истории МКС экипаж, состоящий только из российских космонавтов, полетит на корабле "Союз МС-18" 1 апреля 2021 года. В составе экипажа - Олег Новицкий, Петр Дубров и Сергей Корсаков.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.
https://ria.ru/20201106/mks-1583288804.html
https://ria.ru/20201104/aktrisa-1582947883.html
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РИА Новости
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса

На МКС скорректировали высоту орбиты

23:15 12.11.2020
 
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковКорабль "Союз МС" пристыкованный к МКС
Корабль Союз МС пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Высота орбиты Международной космической станции скорректирована в четверг с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-14" для обеспечения условий прибытия нового экипажа весной 2021 года, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.

"Импульс успешно выдали", - сообщил космонавту Сергею Рыжикову специалист подмосковного центра управления полетами.

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Ранее представитель пресс-службы Роскосмоса сообщил РИА Новости, что двигатели "Прогресса МС-14", пристыкованного к модулю "Звезда" российского сегмента МКС, включатся в 22.50 мск и проработают 363,5 секунды, в результате чего средняя высота орбиты станции увеличится на 1,2 километра и составит 419,4 километра над поверхностью Земли.
Во вторник американский астронавт Кэтлин Рубинс установила беспроводные датчики в промежуточной камере модуля "Звезда", в которой находится трещина, ставшая причиной утечки воздуха. Эти датчики позволят измерить нагрузки на конструкцию "протекающего" отсека, возникающие при выполнении коррекции орбиты МКС. Кроме того, ожидается, что после коррекции орбиты станции российский космонавт Сергей Рыжиков сфотографирует трещину, чтобы оценить, как повлияла на нее данная динамическая операция.
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Предыдущая коррекция орбиты МКС была выполнена 7 октября с целью понижения высоты орбиты станции на 1,3 километра.
Первый в истории МКС экипаж, состоящий только из российских космонавтов, полетит на корабле "Союз МС-18" 1 апреля 2021 года. В составе экипажа - Олег Новицкий, Петр Дубров и Сергей Корсаков.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.
 
Сергей Кудь-СверчковКэтлин РубинсЗемляСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСА
 
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