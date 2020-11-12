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https://ria.ru/20201112/opros-1584211159.html
Опрос показал, что россияне не очень доверяют опросам
Опрос показал, что россияне не очень доверяют опросам
Большинство россиян интересуются опросами, но не доверяют их результатам, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ в преддверии Дня социолога,... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T07:09
2020-11-12T07:29
россия
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Большинство россиян интересуются опросами, но не доверяют их результатам, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ в преддверии Дня социолога, которое есть у РИА Новости.Полностью не доверяют результатам опросов 15% россиян, причем в основном это мужчины.В целом 78% россиян за последние три года принимали участие в исследованиях общественного мнения: 56% проходили опросы в интернете, 29% участвовали в телефонных интервью, а 21% беседовали с интервьюерами на улице. Главной причиной согласия на участие является любопытство (41%). Свое согласие поучаствовать россияне также объясняют наличием свободного времени, интересной темой и стремлением повлиять на актуальную ситуацию.Мужчины чаще проходят опросы при наличии свободного времени и соответствующего настроения, а для женщин основной мотивацией выступает желание повлиять своим мнением на развитие ситуации в затрагиваемой сфере."В последнее время россияне стали все настороженнее относиться к озвучиваемым результатам опросов, так как научились распознавать в них рекламную, поведенческую или политическую манипуляцию. В этих условиях критически важной становится роль профессиональных ассоциаций и сообществ, которые должны вводить и контролировать соблюдение профессиональных стандартов, широко информировать общественность о критериях качества социологических опросов", - прокомментировал заместитель гендиректора Аналитического центра НАФИ Тимур Аймалетдинов.
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россия, общество

Опрос показал, что россияне не очень доверяют опросам

07:09 12.11.2020 (обновлено: 07:29 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЖенщина принимает участие в опросе
Женщина принимает участие в опросе - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Большинство россиян интересуются опросами, но не доверяют их результатам, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ в преддверии Дня социолога, которое есть у РИА Новости.

"Почти две трети россиян интересуются результатами опросов, публикуемыми СМИ. Однако 71% не доверяют им в полной мере. На уровень доверия влияют репутация компании, которая проводила опрос, и формулировки заданных вопросов", - пишут авторы исследования, в ходе проведения которого в конце октября были опрошены 1,6 тысячи россиян.

Полностью не доверяют результатам опросов 15% россиян, причем в основном это мужчины.
В целом 78% россиян за последние три года принимали участие в исследованиях общественного мнения: 56% проходили опросы в интернете, 29% участвовали в телефонных интервью, а 21% беседовали с интервьюерами на улице. Главной причиной согласия на участие является любопытство (41%). Свое согласие поучаствовать россияне также объясняют наличием свободного времени, интересной темой и стремлением повлиять на актуальную ситуацию.
Мужчины чаще проходят опросы при наличии свободного времени и соответствующего настроения, а для женщин основной мотивацией выступает желание повлиять своим мнением на развитие ситуации в затрагиваемой сфере.
"В последнее время россияне стали все настороженнее относиться к озвучиваемым результатам опросов, так как научились распознавать в них рекламную, поведенческую или политическую манипуляцию. В этих условиях критически важной становится роль профессиональных ассоциаций и сообществ, которые должны вводить и контролировать соблюдение профессиональных стандартов, широко информировать общественность о критериях качества социологических опросов", - прокомментировал заместитель гендиректора Аналитического центра НАФИ Тимур Аймалетдинов.
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