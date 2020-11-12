https://ria.ru/20201112/opros-1584211159.html

Опрос показал, что россияне не очень доверяют опросам

Опрос показал, что россияне не очень доверяют опросам

Большинство россиян интересуются опросами, но не доверяют их результатам, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ в преддверии Дня социолога,... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T07:09

2020-11-12T07:09

2020-11-12T07:29

россия

общество

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Большинство россиян интересуются опросами, но не доверяют их результатам, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ в преддверии Дня социолога, которое есть у РИА Новости.Полностью не доверяют результатам опросов 15% россиян, причем в основном это мужчины.В целом 78% россиян за последние три года принимали участие в исследованиях общественного мнения: 56% проходили опросы в интернете, 29% участвовали в телефонных интервью, а 21% беседовали с интервьюерами на улице. Главной причиной согласия на участие является любопытство (41%). Свое согласие поучаствовать россияне также объясняют наличием свободного времени, интересной темой и стремлением повлиять на актуальную ситуацию.Мужчины чаще проходят опросы при наличии свободного времени и соответствующего настроения, а для женщин основной мотивацией выступает желание повлиять своим мнением на развитие ситуации в затрагиваемой сфере."В последнее время россияне стали все настороженнее относиться к озвучиваемым результатам опросов, так как научились распознавать в них рекламную, поведенческую или политическую манипуляцию. В этих условиях критически важной становится роль профессиональных ассоциаций и сообществ, которые должны вводить и контролировать соблюдение профессиональных стандартов, широко информировать общественность о критериях качества социологических опросов", - прокомментировал заместитель гендиректора Аналитического центра НАФИ Тимур Аймалетдинов.

https://ria.ru/20201109/opros-1583762272.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество