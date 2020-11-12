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Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с фильма RT о США
Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с фильма RT о США
Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения на просмотр документального фильма USA 2020: Up in arms на YouTube-канале телеканала RT. РИА Новости, 12.11.2020
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения на просмотр документального фильма USA 2020: Up in arms на YouTube-канале телеканала RT.Как сообщили в ведомстве, соответствующее письмо направили в американскую компанию.Там уточнили, что подобные ограничения российского СМИ расцениваются как акт цензуры, нарушающий ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.Роскомнадзор 28 октября уже направлял в адрес Facebook, Twitter и Google требования прекратить цензуру российских СМИ.Так, видеохостинг YouTube заблокировал аккаунты канала "Царьград", информационных агентств Anna News и News Front и удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Также Google ограничил на территории России распространение фильма Александра Рогаткина "Беслан".Всего, по данным открытых источников, в последние годы администрация сервиса внесла в черный список около 200 русскоязычных каналов.
https://ria.ru/20201105/shtrafy-1583096726.html
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телеканал rt, youtube, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), в мире

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с фильма RT о США

18:20 12.11.2020 (обновлено: 19:52 12.11.2020)
 
© RTДокументальный фильм "USA 2020: Up in arms" телеканала RT
Документальный фильм USA 2020: Up in arms телеканала RT - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© RT
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения на просмотр документального фильма USA 2020: Up in arms на YouTube-канале телеканала RT.
Как сообщили в ведомстве, соответствующее письмо направили в американскую компанию.
Там уточнили, что подобные ограничения российского СМИ расцениваются как акт цензуры, нарушающий ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.
Роскомнадзор 28 октября уже направлял в адрес Facebook, Twitter и Google требования прекратить цензуру российских СМИ.
Так, видеохостинг YouTube заблокировал аккаунты канала "Царьград", информационных агентств Anna News и News Front и удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Также Google ограничил на территории России распространение фильма Александра Рогаткина "Беслан".
Всего, по данным открытых источников, в последние годы администрация сервиса внесла в черный список около 200 русскоязычных каналов.
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Телеканал RTYouTubeGoogleФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)В мире
 
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