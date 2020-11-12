https://ria.ru/20201112/ogranicheniya-1584348074.html

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с фильма RT о США

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с фильма RT о США

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения на просмотр документального фильма USA 2020: Up in arms на YouTube-канале телеканала RT. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T18:20

2020-11-12T18:20

2020-11-12T19:52

телеканал rt

youtube

google

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

в мире

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения на просмотр документального фильма USA 2020: Up in arms на YouTube-канале телеканала RT.Как сообщили в ведомстве, соответствующее письмо направили в американскую компанию.Там уточнили, что подобные ограничения российского СМИ расцениваются как акт цензуры, нарушающий ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.Роскомнадзор 28 октября уже направлял в адрес Facebook, Twitter и Google требования прекратить цензуру российских СМИ.Так, видеохостинг YouTube заблокировал аккаунты канала "Царьград", информационных агентств Anna News и News Front и удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Также Google ограничил на территории России распространение фильма Александра Рогаткина "Беслан".Всего, по данным открытых источников, в последние годы администрация сервиса внесла в черный список около 200 русскоязычных каналов.

https://ria.ru/20201105/shtrafy-1583096726.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

телеканал rt, youtube, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), в мире