https://ria.ru/20201112/ogranicheniya-1584348074.html
Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с фильма RT о США
Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с фильма RT о США
Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения на просмотр документального фильма USA 2020: Up in arms на YouTube-канале телеканала RT. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T18:20
2020-11-12T18:20
2020-11-12T19:52
телеканал rt
youtube
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584350693_0:0:2001:1125_1400x0_80_0_0_221459f250a9cf53aad0a151b46495a8.jpg
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения на просмотр документального фильма USA 2020: Up in arms на YouTube-канале телеканала RT.Как сообщили в ведомстве, соответствующее письмо направили в американскую компанию.Там уточнили, что подобные ограничения российского СМИ расцениваются как акт цензуры, нарушающий ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.Роскомнадзор 28 октября уже направлял в адрес Facebook, Twitter и Google требования прекратить цензуру российских СМИ.Так, видеохостинг YouTube заблокировал аккаунты канала "Царьград", информационных агентств Anna News и News Front и удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Также Google ограничил на территории России распространение фильма Александра Рогаткина "Беслан".Всего, по данным открытых источников, в последние годы администрация сервиса внесла в черный список около 200 русскоязычных каналов.
https://ria.ru/20201105/shtrafy-1583096726.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584350693_215:0:1715:1125_1400x0_80_0_0_fd62bf348393e32b32918e762595cc6e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телеканал rt, youtube, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), в мире
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Роскомнадзор
потребовал от Google снять ограничения на просмотр документального фильма USA 2020: Up in arms на YouTube-канале телеканала RT
.
Как сообщили в ведомстве, соответствующее письмо направили в американскую компанию.
Там уточнили, что подобные ограничения российского СМИ расцениваются как акт цензуры, нарушающий ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.
Роскомнадзор 28 октября уже направлял в адрес Facebook, Twitter и Google требования прекратить цензуру российских СМИ.
Так, видеохостинг YouTube заблокировал аккаунты канала "Царьград", информационных агентств Anna News и News Front и удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Также Google ограничил на территории России распространение фильма Александра Рогаткина "Беслан".
Всего, по данным открытых источников, в последние годы администрация сервиса внесла в черный список около 200 русскоязычных каналов.