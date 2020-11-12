https://ria.ru/20201112/obysk-1584326093.html
В администрации Кировского района Екатеринбурга прошли обыски
В администрации Кировского района Екатеринбурга прошли обыски
Обыски прошли в администрации Кировского района Екатеринбурга по делу о коррупции, сообщил РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T17:03
2020-11-12T17:03
2020-11-12T17:03
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
екатеринбург
кировский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_dfd342a8f0bc946ae921bbe2a97866a0.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Обыски прошли в администрации Кировского района Екатеринбурга по делу о коррупции, сообщил РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах Свердловской области."Обыски прошли в администрации Кировского района. Никто не задержан. Обыски не предполагают задержания", - сказал собеседник агентства, уточнив, что по итогам мероприятий были изъяты документы.По его словам, следственные действия проходили "по делу об "откатах".В СУСК РФ по Свердловской области РИА Новости сообщили, что сотрудники СК не участвовали в проведении обысков.В УФСБ по Свердловской области отказались прокомментировать эту информацию.
https://ria.ru/20201102/obysk-1582597739.html
свердловская область
екатеринбург
кировский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1400x0_80_0_0_0cc5ff264176c25fe585ec7ef62336bc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, екатеринбург, кировский район, происшествия