https://ria.ru/20201112/obschepit-1584321991.html

Рестораторы прокомментировали изменения в СанПиН по общепиту

Рестораторы прокомментировали изменения в СанПиН по общепиту

Российские рестораторы считают позитивными изменения в новых санитарно-эпидемиологических правилах и нормах (СанПиН) по организации общественного питания,... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T16:41

2020-11-12T16:41

2020-11-12T16:41

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

еда

общество

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российские рестораторы считают позитивными изменения в новых санитарно-эпидемиологических правилах и нормах (СанПиН) по организации общественного питания, вводимых с 1 января 2021 года, сообщили РИА Новости представители ресторанного сегмента.Роспотребнадзор ранее в четверг утвердил СанПиН по организации общественного питания с 1 января 2021 по 1 января 2027 года. Ведомство указывало, что при разработке новых правил был учтен принцип укрупнения и кодификации требований, что позволило сократить их в 5 раз по сравнению с действующими правилами, при этом неизменными остались требования для предотвращения риска для жизни и здоровья."Теперь всё очень просто, понятно, на основе тех регламентов и здравого смысла, которые, собственно, объединяют и безопасность для населения, и нормальную, сбалансированную работу предприятий", - добавил сооснователь группы ресторанов "Чайхона №1" Алексей Васильчук.Васильчук назвал новые СанПиН "первой совместной победой Роспотребнадзора и бизнеса". Омбудсмен Миронов в свою очередь отметил важность сотрудничества регуляторов с представителями бизнеса. "На мой взгляд, каждый законодательный акт, который сейчас появляется, надо обсуждать с бизнесом, потому что далеко не всегда люди, которые принимают нормы, понимают специфику (предприятия - ред.)", - заключил он.

https://ria.ru/20201112/pitanie-1584237373.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), еда, общество