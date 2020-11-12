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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201112/novogodnee-1584316330.html
В Госдуме поддержали ввод ограничений в Москве в Новый год
В Госдуме поддержали ввод ограничений в Москве в Новый год
Депутат Госдумы Николой Говорин в комментарии RT назвал выверенным и необходимым шагом решение мэра Москвы Сергея Собянина отменить массовые мероприятия в... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T16:21
2020-11-12T16:21
распространение нового коронавируса
россия
николай говорин
здоровье - общество
госдума рф
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Николой Говорин в комментарии RT назвал выверенным и необходимым шагом решение мэра Москвы Сергея Собянина отменить массовые мероприятия в столице в новогоднюю ночь."Уже сейчас наработан опыт, когда у нас по Москве возникают риски роста после таких массовых мероприятий, поэтому не хочется, чтобы в 2021 год мы вошли, бурно отпраздновав этот Новый год, а потом получив сразу же такие последствия. Поэтому, наверное, это оправданно", — отметил депутат.Ранее Собянин заявил, что массовых мероприятий в столице в новогоднюю ночь не будет, однако гулять по улицам не запрещается. Он назвал это решение вынужденным в свете сложной эпидемиологической обстановки.В России за время пандемии выявили более 1,858 миллиона случаев коронавируса, более 1,388 миллиона человек выздоровело, свыше 32 тысяч человек скончались. В Москве коронавирусной инфекцией заразились более 491 тысячи человек, умерли 7573 человека, выздоровели свыше 354 тысяч пациентовПоследние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584289298.html
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россия, николай говорин, здоровье - общество, госдума рф, сергей собянин, москва, общество

В Госдуме поддержали ввод ограничений в Москве в Новый год

16:21 12.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНикольская улица в Москве
Никольская улица в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Николой Говорин в комментарии RT назвал выверенным и необходимым шагом решение мэра Москвы Сергея Собянина отменить массовые мероприятия в столице в новогоднюю ночь.
"Уже сейчас наработан опыт, когда у нас по Москве возникают риски роста после таких массовых мероприятий, поэтому не хочется, чтобы в 2021 год мы вошли, бурно отпраздновав этот Новый год, а потом получив сразу же такие последствия. Поэтому, наверное, это оправданно", — отметил депутат.
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Ранее Собянин заявил, что массовых мероприятий в столице в новогоднюю ночь не будет, однако гулять по улицам не запрещается. Он назвал это решение вынужденным в свете сложной эпидемиологической обстановки.
В России за время пандемии выявили более 1,858 миллиона случаев коронавируса, более 1,388 миллиона человек выздоровело, свыше 32 тысяч человек скончались. В Москве коронавирусной инфекцией заразились более 491 тысячи человек, умерли 7573 человека, выздоровели свыше 354 тысяч пациентов
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаРоссияНиколай ГоворинЗдоровье - ОбществоГосдума РФСергей СобянинМоскваОбщество
 
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