https://ria.ru/20201112/novogodnee-1584316330.html

В Госдуме поддержали ввод ограничений в Москве в Новый год

В Госдуме поддержали ввод ограничений в Москве в Новый год

Депутат Госдумы Николой Говорин в комментарии RT назвал выверенным и необходимым шагом решение мэра Москвы Сергея Собянина отменить массовые мероприятия в... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T16:21

2020-11-12T16:21

2020-11-12T16:21

распространение нового коронавируса

россия

николай говорин

здоровье - общество

госдума рф

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Николой Говорин в комментарии RT назвал выверенным и необходимым шагом решение мэра Москвы Сергея Собянина отменить массовые мероприятия в столице в новогоднюю ночь."Уже сейчас наработан опыт, когда у нас по Москве возникают риски роста после таких массовых мероприятий, поэтому не хочется, чтобы в 2021 год мы вошли, бурно отпраздновав этот Новый год, а потом получив сразу же такие последствия. Поэтому, наверное, это оправданно", — отметил депутат.Ранее Собянин заявил, что массовых мероприятий в столице в новогоднюю ночь не будет, однако гулять по улицам не запрещается. Он назвал это решение вынужденным в свете сложной эпидемиологической обстановки.В России за время пандемии выявили более 1,858 миллиона случаев коронавируса, более 1,388 миллиона человек выздоровело, свыше 32 тысяч человек скончались. В Москве коронавирусной инфекцией заразились более 491 тысячи человек, умерли 7573 человека, выздоровели свыше 354 тысяч пациентовПоследние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584289298.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, николай говорин, здоровье - общество, госдума рф, сергей собянин, москва, общество