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https://ria.ru/20201112/nonfiction-1584277293.html
Книжную ярмарку non/fiction перенесли с декабря на март
Книжную ярмарку non/fiction перенесли с декабря на март
Международную ярмарку интеллектуальной литературы non/fiction №22 перенесли на март 2021 года, сообщается на сайте. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T13:37
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Международную ярмарку интеллектуальной литературы non/fiction №22 перенесли на март 2021 года, сообщается на сайте.Она должна была состояться в комплексе "Гостиный двор" с 3 по 7 декабря."В разгар пандемии, учитывая текущие ограничения, и, в частности, Указ Мэра Москвы от 10 ноября, согласно которому приостанавливается посещение культурных, выставочных, просветительских мероприятий, члены Экспертного Совета рекомендовали организаторам перенести ярмарку на 24-28 марта 2021 года. В нынешней ситуации нельзя подвергать риску здоровье посетителей, издателей и авторов", — говорится в сообщении. За книжными новинками можно будет следить на сайте ярмарки и издательств. Также можно будет присутствовать на онлайн-мероприятиях с участием писателей, литературных критиков, издателей, переводчиков, сотрудников институтов культуры и других ключевых фигур литературной жизни."Все принципиальные договоренности, в том числе финансовые, сохранятся для участников, внесших предоплату, без пересмотра в марте 2021 года", — приводится в сообщении информация от организатора — компании "Экспо-Парк Выставочные Проекты".Билеты, ранее купленные на сайте ярмарки, будут действительны в марте. При желании посетители могут вернуть за них деньги.
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60
книги, новости культуры

Книжную ярмарку non/fiction перенесли с декабря на март

13:37 12.11.2020 (обновлено: 13:54 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосетитель международной ярмарки интеллектуальной литературы "Non/fiction" в ЦДХ
Посетитель международной ярмарки интеллектуальной литературы Non/fiction в ЦДХ - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Международную ярмарку интеллектуальной литературы non/fiction №22 перенесли на март 2021 года, сообщается на сайте.
Она должна была состояться в комплексе "Гостиный двор" с 3 по 7 декабря.
"В разгар пандемии, учитывая текущие ограничения, и, в частности, Указ Мэра Москвы от 10 ноября, согласно которому приостанавливается посещение культурных, выставочных, просветительских мероприятий, члены Экспертного Совета рекомендовали организаторам перенести ярмарку на 24-28 марта 2021 года. В нынешней ситуации нельзя подвергать риску здоровье посетителей, издателей и авторов", — говорится в сообщении.
За книжными новинками можно будет следить на сайте ярмарки и издательств. Также можно будет присутствовать на онлайн-мероприятиях с участием писателей, литературных критиков, издателей, переводчиков, сотрудников институтов культуры и других ключевых фигур литературной жизни.
"Все принципиальные договоренности, в том числе финансовые, сохранятся для участников, внесших предоплату, без пересмотра в марте 2021 года", — приводится в сообщении информация от организатора — компании "Экспо-Парк Выставочные Проекты".
Билеты, ранее купленные на сайте ярмарки, будут действительны в марте. При желании посетители могут вернуть за них деньги.
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