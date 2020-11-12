https://ria.ru/20201112/nonfiction-1584277293.html

Книжную ярмарку non/fiction перенесли с декабря на март

Книжную ярмарку non/fiction перенесли с декабря на март

Международную ярмарку интеллектуальной литературы non/fiction №22 перенесли на март 2021 года, сообщается на сайте. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T13:37

2020-11-12T13:37

2020-11-12T13:54

культура

книги

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566982287_0:0:3085:1735_1400x0_80_0_0_4918d2d7849dfedfa67f5b8baeaf50f8.jpg

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Международную ярмарку интеллектуальной литературы non/fiction №22 перенесли на март 2021 года, сообщается на сайте.Она должна была состояться в комплексе "Гостиный двор" с 3 по 7 декабря."В разгар пандемии, учитывая текущие ограничения, и, в частности, Указ Мэра Москвы от 10 ноября, согласно которому приостанавливается посещение культурных, выставочных, просветительских мероприятий, члены Экспертного Совета рекомендовали организаторам перенести ярмарку на 24-28 марта 2021 года. В нынешней ситуации нельзя подвергать риску здоровье посетителей, издателей и авторов", — говорится в сообщении. За книжными новинками можно будет следить на сайте ярмарки и издательств. Также можно будет присутствовать на онлайн-мероприятиях с участием писателей, литературных критиков, издателей, переводчиков, сотрудников институтов культуры и других ключевых фигур литературной жизни."Все принципиальные договоренности, в том числе финансовые, сохранятся для участников, внесших предоплату, без пересмотра в марте 2021 года", — приводится в сообщении информация от организатора — компании "Экспо-Парк Выставочные Проекты".Билеты, ранее купленные на сайте ярмарки, будут действительны в марте. При желании посетители могут вернуть за них деньги.

https://ria.ru/20191205/1562020404.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

книги, новости культуры